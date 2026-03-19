Αρχίζει η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Θέμα ολίγων ημερών είναι η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. 'Ηταν να ανακοινωθεί αρχές της εβδομάδας αλλά συνεχίζονται στο παρασκήνιο οι διεργασίες και οι συζητήσεις ώστε να διασφαλιστούν ορισμένα πράγματα.

Πρώτα απ΄ όλα η ομαλή λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχιση της ύπαρξης της Νέας Αριστεράς ως ενιαίου φορέα.

Δεύτερο, ποιος θα είναι ο διάδοχος του Αλέξη Χαρίτση. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία θα αναλάβει την ευθύνη φαβορί αυτή τη στιγμή για τη θέση του προέδρου μοιάζει να είναι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αν και κάποιοι θα ήθελαν ως πρόσωπο κοινής αποδοχής τον Νάσο Ηλιόπουλο.

Η παραίτηση Χαρίτση σηματοδοτεί την απαρχή της ανασύνθεσης του χώρου της προοδευτικής παράταξης, όπως παράλληλα φάνηκε και από την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις εξελίξεις που κυοφορούνται στο ΠΑΣΟΚ.