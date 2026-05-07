Οι τεχνικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το πρωί του Σαββάτου 09/05 μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Η Alpha Bank προχωρά σε αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν τις χρεωστικές κάρτες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών, από το Σάββατο 09/05 στις 00:00 έως και την Κυριακή 10/05 στις 06:00, ορισμένες λειτουργίες και ενέργειες που σχετίζονται με τις χρεωστικές κάρτες θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που δεν θα είναι διαθέσιμες είναι οι εξής:

Έκδοση νέας κάρτας

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κάρτας

Ενεργοποίηση alerts

Μεταβολή ημερήσιου ορίου

Αλλαγή συνδεδεμένου λογαριασμού

Αλλαγή PIN κάρτας

Η τράπεζα επισημαίνει ότι αγορές, αναλήψεις και καταθέσεις θα λειτουργούν κανονικά.