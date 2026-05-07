Η Alpha Bank προχωρά σε αναβάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν τις χρεωστικές κάρτες, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας και της εξυπηρέτησης των πελατών της.
Στο πλαίσιο των τεχνικών εργασιών, από το Σάββατο 09/05 στις 00:00 έως και την Κυριακή 10/05 στις 06:00, ορισμένες λειτουργίες και ενέργειες που σχετίζονται με τις χρεωστικές κάρτες θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμες.
Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που δεν θα είναι διαθέσιμες είναι οι εξής:
- Έκδοση νέας κάρτας
- Κλείδωμα/ξεκλείδωμα κάρτας
- Ενεργοποίηση alerts
- Μεταβολή ημερήσιου ορίου
- Αλλαγή συνδεδεμένου λογαριασμού
- Αλλαγή PIN κάρτας
Η τράπεζα επισημαίνει ότι αγορές, αναλήψεις και καταθέσεις θα λειτουργούν κανονικά.