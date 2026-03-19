Χειμωνιάτικος ο καιρός αυτές τις ημέρες, ενώ μαζί με το κρύο επιστρέφουν και τα χιόνια, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αρχίζει πλέον και εκτονώνεται προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και έχει πλέον, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σχηματιστεί ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό στο εσωτερικό του Ιονίου Πελάγους.

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να απασχολεί τη χώρα μας και από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Και αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις της δυτικής, νότιας και ανατολικής χώρας. Σε εκείνες τις περιοχές θα συναντήσουμε και τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες.

Οι καταιγίδες θα αφορούν τα δυτικά και νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυριαρχούν συννεφιές, οι βροχές, όμως θα είναι λιγότερες, πιο ήπιες, με μικρότερες εντάσεις και ραγδαιότητες ενώ ταυτόχρονα θα δούμε ακόμη και χιόνια σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, πιθανόν και λίγο πιο χαμηλά.

Οι άνεμοι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, φθάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ οι μεγάλες εντάσεις των βοριάδων θα διατηρηθούν μέχρι και το Σάββατο. Θα έχουμε διαδοχικά κύματα κακοκαιριών, με δυνατούς ανέμους, αρκετές βροχές και το κρύο να κυριαρχεί, που θα δώσει ακόμα και χιονοπτώσεις, σε χαμηλά υψόμετρα, στη βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Οσον αφορά τη θερμοκρασία, κάνει αρκετό κρύο. Ο υδράργυρος έχει πλέον σημειώσει πτώση κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών ωρών. Νωρίς το πρωί κυριαρχούν οι μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Αν εξαιρέσουμε το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο (17 βαθμοί Κελσίου), στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Έχει υποχωρήσει η μέγιστη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς και έτσι έχει μικρύνει και το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος. Η αίσθηση του κρύου γίνεται πιο έντονη σε μεγάλο τμήμα της χώρας.

Στην Αττική, σήμερα, θα κυριαρχήσουν συννεφιές και λασποβροχές, χωρίς οι εντάσεις των φαινομένων να είναι αξιόλογες. Οι βροχές θα συνεχιστούν και την Παρασκευή. Περιμένουμε παράλληλα λίγα χιόνια στα ψηλά της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα. Οι βοριάδες δυνατοί θα φθάσουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία έως και 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν, ενώ οι βροχές θα είναι λίγες και είναι πιθανό να είναι λασποβροχές. Φυσάει πολύ στα τρία πόδια της Χαλκιδικής και ο υδράργυρος 10 - 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Παρασκευή, θα αρχίσει να μετατοπίζεται και το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επομένως οι μεγαλύτερες εντάσεις των φαινομένων, αύριο, αναμένονται προς την περιοχή της Κρήτης, των Κυκλάδων αλλά και των Δωδεκανήσων. Σε αυτές τις περιοχές που θα εκδηλωθούν καταιγίδες, δεν αποκλείεται να δούμε και μικροπλημμυρικά επεισόδια. Στις υπόλοιπες περιοχές πιο ήπιες οι καιρικές συνθήκες. Το κρύο όμως θα επιμείνει μαζί με τους βοριάδες.

Από το Σάββατο και στη συνέχεια πάμε σε πιο ομαλές καιρικές συνθήκες μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη.

Κοντά στην 25η Μαρτίου μας τα χαλάει ο καιρός και προς τα ανατολικά και νότια αναμένονται φαινόμενα και στις αρχές της άλλης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο αργά το μεσημέρι και οι βοριάδες, θα διατηρηθούν μέσα στο Αιγαίο, σε σαφώς μικρότερες εντάσεις.

Ο καιρός είναι πλέον πιο χειμωνιάτικος και σιγά σιγά πάμε και πιο βαθιά στην άνοιξη.

