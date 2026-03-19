Ξεκινούν κινητοποιήσεις οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων καθώς αντιδρούν για το πλαφόν στο ανώτατο ποσό κέρδους που έχει θεσπίσει με ΠΝΠ η κυβέρνηση.

Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στο πλαφόν που έχει επιβληθεί στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το πότε και αν θα προχωρήσουν σε δράσεις θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση της συνάντησης που έχουν προγραμματίσει για σήμερα το πρωί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Παρότι ο κλάδος έχει ήδη καταλήξει υπέρ των κινητοποιήσεων, η ενεργοποίησή τους παραμένει υπό προϋποθέσεις, καθώς οι επαγγελματίες αναμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις και ενδεχόμενες δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο έκτακτης γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών, όπου καταγράφηκε ομόφωνη αντίθεση στο ισχύον πλαφόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, το μέτρο αυτό καθιστά τη λειτουργία πολλών πρατηρίων οικονομικά μη βιώσιμη, πιέζοντας ασφυκτικά τα περιθώρια επιβίωσης των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης, πάντως, υπογραμμίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα, με χρονικό ορίζοντα ισχύος έως τις 30 Ιουνίου. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που καθορίζει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους δεν επιδέχεται αλλαγές στο παρόν στάδιο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική πρόβλεψη που λαμβάνει υπόψη το αυξημένο μεταφορικό κόστος, όπως έχει ήδη αποτυπωθεί σε σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Τονίζεται επίσης ότι υπάρχει διαρκής συντονισμός μεταξύ των υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ενέργειας, με στόχο την εξεύρεση ισορροπημένων λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τους καταναλωτές.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή συνάντηση του υπουργού με τις δύο βασικές ομοσπονδίες του κλάδου (ΟΒΕ και ΠΟΠΕΚ) αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων αναμένεται να παρουσιάσουν αναλυτικά τα επιχειρήματά τους κατά του πλαφόν, αλλά και να επαναφέρουν το αίτημα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Πρόκειται για ένα αίτημα που η κυβέρνηση έχει ήδη απορρίψει σε εθνικό επίπεδο, με τον πρωθυπουργό να έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω μιας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια που θα επιτρέπει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, το διεθνές περιβάλλον επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η έντονη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που έχουν ξεπεράσει τα 108 δολάρια ανά βαρέλι, δημιουργεί ισχυρές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων και ενισχύει τις ανησυχίες για νέο κύμα ανατιμήσεων. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η γενικευμένη αβεβαιότητα επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία της αγοράς, εντείνοντας την αντίδραση των επαγγελματιών απέναντι στους περιορισμούς του πλαφόν.

Ήδη οι τιμές στην αντλία καταγράφουν ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώνεται κοντά στα 1,94 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων έχει ξεπεράσει τα 2,13 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης κινείται περίπου στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στο 1,49 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές, ιδίως νησιωτικές όπως οι Κυκλάδες, οι τιμές της αμόλυβδης έχουν ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά τους καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον πλαφόν προβλέπει πως οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν μπορούν να επιβάλλουν προσαύξηση μεγαλύτερη των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και το diesel κίνησης. Αντίστοιχα, τα πρατήρια λιανικής δεν επιτρέπεται να προσθέτουν περιθώριο άνω των 12 λεπτών ανά λίτρο επί της τιμής που προμηθεύονται από τις εταιρείες. Για τις νησιωτικές περιοχές, έχει προβλεφθεί επιπλέον κόστος που κυμαίνεται από 0,06 έως 0,15 ευρώ ανά λίτρο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες μεταφορικές δαπάνες.

Συνολικά, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την έκβαση της σημερινής συνάντησης να αναμένεται να καθορίσει τόσο τη στάση των πρατηριούχων όσο και την πορεία των εξελίξεων στην αγορά καυσίμων τις επόμενες εβδομάδες.

Ηδη στη Λέσβο με απόφαση της Ενωσης Βενζινοπωλών έχουν αποφασιστεί απεργιακές κινητοποιήσεις ζητώντας την αύξηση του ανώτατου περιθωρίου κέρδους από 12 σε 20 λεπτά ανά λίτρο για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή, εναλλακτικά, την επαναφορά του πλαφόν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την έναρξη του πολέμου. Όπως επισημαίνουν, το ισχύον πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται στο αυξημένο κόστος λειτουργίας και οδηγεί τα πρατήρια σε οικονομική ασφυξία.

Η δε Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς με ανακοίνωσή της απάντησε στο ότι το θεσμοθετημένο περιθώριο στα καύσιμα καλύπτει το αντίστοιχο της προ κρίσης περιόδου στη Λέσβο

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Λέσβου η Αρχή με επικεφαλής τη Δέσποινα Τσαγγάρη αναφέρει:

Σύμφωνα με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό ειδικού κόστους διανομής, για τη νησιωτική περιοχή της Λέσβου προβλέπεται πρόσθετο περιθώριο έως 14 λεπτά ανά λίτρο για το κόστος μεταφοράς (συμπ. ΦΠΑ), πλέον του βασικού περιθωρίου των 6 λεπτών (συμπ. ΦΠΑ) και του ανώτατου περιθωρίου των 12 λεπτών (συμπ. ΦΠΑ) στο στάδιο λιανικής.

Συνολικά, το επιτρεπόμενο συνολικό περιθώριο για τη νησιωτική περιοχή της Λέσβου από την τιμή διυλιστηρίου έως την αντλία διαμορφώνεται έως και στα 32 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.