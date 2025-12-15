Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των χριστουγεννιάτικων διακοπών στις σχολικές και εξσωσχολικές εκπαιδευτικές δομές, όλες οι ημερομηνίες.

Τα Χριστούγεννα 2025 είναι προ των πυλών και οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για την ολοκλήρωση των μαθημάτων και την έναρξη της πολυαναμενόμενης χριστουγεννιάτικης ανάπαυλας. Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό πρόγραμμα, τα σχολεία θα κλείσουν την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου μετά την ολοκλήρωση του ωρολόγιου προγράμματος κάθε βαθμίδας, ενώ η επιστροφή στα θρανία έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, μετά από 16 ημέρες διακοπών.

Η περίοδος των γιορτών αποτελεί ευκαιρία ξεκούρασης όχι μόνο από τις σχολικές υποχρεώσεις, αλλά και από τα εξωσχολικά μαθήματα, καθώς φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών βάζουν επίσης «λουκέτο» λόγω Χριστουγέννων. Ωστόσο, η διάρκεια των διακοπών στις εξωσχολικές δομές είναι συνήθως μικρότερη σε σχέση με τα σχολεία.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών θα πραγματοποιήσουν το τελευταίο μάθημα την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και θα παραμείνουν κλειστά έως και τις 2 Ιανουαρίου. Η επιστροφή των μαθητών έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου, η οποία όμως το 2026 «πέφτει» Σάββατο. Έτσι, στην πράξη, τα μαθήματα επανεκκινούν τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Ακολουθεί νέα διακοπή την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων, με τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Σημειώνεται, τέλος, ότι ορισμένα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών επιλέγουν να ακολουθούν ακριβώς το πρόγραμμα διακοπών των σχολείων. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται οι γονείς να ενημερωθούν εγκαίρως από τις διευθύνσεις των εξωσχολικών εκπαιδευτικών δομών που παρακολουθούν τα παιδιά τους, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια το φετινό χρονοδιάγραμμα των χριστουγεννιάτικων διακοπών.