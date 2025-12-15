Ο δεύτερος πολίτης που μπήκε μπροστά στον τρόμο και ρίσκαρε τη ζωή του.

Σοκαριστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Bondi της Αυστραλίας, όταν ένας πολίτης, πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή που ζει στη χώρα περίπου δέκα χρόνια με προσωρινή βίζα, παρενέβη για να προστατεύσει τους πολίτες. Ο άνδρας αφοπλίζει έναν από τους φερόμενους δράστες, αλλά στη συνέχεια βρέθηκε στο στόχαστρο τόσο της αστυνομίας όσο και άλλων πολιτών που τον πέρασαν λανθασμένα για τρομοκράτη.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, ο άνδρας ανεβαίνει σε πεζογέφυρα, κλωτσά το όπλο από τα χέρια του δράστη και απομακρύνεται με τα χέρια ψηλά φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν την επιχείρηση. Καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας πλησίαζαν, δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς και στη συνέχεια περικυκλώθηκε και γρονθοκοπήθηκε από πολίτες, πριν ακινητοποιηθεί από τις αρχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=px7e7-_4OkM}

Μέσα στο χάος, δέχθηκε πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθετική συμπεριφορά από πολίτες που τον πέρασαν λανθασμένα για τρομοκράτη. Ο άνδρας, που ζει στην Αυστραλία εδώ και περίπου δέκα χρόνια με προσωρινή βίζα, είχε μόλις φτάσει στην παραλία όταν άκουσε πυροβολισμούς και αντί να τρέξει να σωθεί, κατευθύνθηκε προς τον κίνδυνο για να προστατεύσει αθώους πολίτες. Η πράξη του αυτή έχει προκαλέσει την αναγνώριση και τον έπαινο από την κυβέρνηση της Αυστραλίας, τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας και διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τον ως έναν αφανή ήρωα που έδρασε με θάρρος και ανθρωπιά μέσα σε μια φονική τρομοκρατική επίθεση. Η δικηγόρος του επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας είναι πρόσφυγας, παντρεμένος με Αυστραλή και πατέρας δύο παιδιών με αυστραλιανή υπηκοότητα. Όπως ανέφερε, ο πελάτης της μόλις είχε φτάσει στην παραλία όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και, αντί να φύγει, κατευθύνθηκε προς τον κίνδυνο για να βοηθήσει. Στο μεταξύ, ένας ακόμη πολίτης, ο Άχμεντ ελ Άχμεντ, έσωσε ζωές παλεύοντας σώμα με σώμα με έναν άλλο δράστη και αφαίρεσε το όπλο του.

Η επίθεση, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κορίτσι, χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική ενέργεια με στοχευμένη αντισημιτική διάσταση. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο όχημα των δραστών βρέθηκαν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι εξουδετερώθηκαν. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, εξήραν τον ηρωισμό των πολιτών, τονίζοντας ότι μέσα στο σκοτάδι υπήρξε και ελπίδα. Η παρέμβαση του ανώνυμου ήρωα και άλλων πολιτών απέτρεψε μεγαλύτερη τραγωδία, αναδεικνύοντας τον απλό πολίτη ως καθοριστικό παράγοντα σε κρίσιμες στιγμές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας άλλος ξάδελφος, ο Μουσταφά αλ-Ασάαντ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby ότι ο αλ-Άχμεντ παρενέβη ως μια «ανθρωπιστική πράξη». «Όταν είδε ανθρώπους να πεθαίνουν και οικογένειες να πυροβολούνται, δεν άντεξε», είπε. «Ήταν πάνω απ’ όλα μια ανθρωπιστική πράξη. Ήταν θέμα συνείδησης… Είναι πολύ περήφανος που έσωσε έστω και μία ζωή. Όταν είδε αυτή τη σκηνή, ανθρώπους να πεθαίνουν από πυρά, μου είπε: “Δεν το άντεχα. Ο Θεός μου έδωσε δύναμη. Πιστεύω ότι θα σταματήσω αυτόν τον άνθρωπο να σκοτώνει κόσμο”».