Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε σε ηλικία 73 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ηθοποιός, σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1952 στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Σπούδασε Υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου αποφοίτησε το 1976.

Με την Υποκριτική ξεκίνησε «Τυχαία, στη Θεσσαλονίκη», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του ο ίδιος. «Σπούδαζα ηλεκτρονικός και ζητούσαν κομπάρσους στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για μια μεγάλη περιοδεία με την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ευαγγελάτου. Πήγα και μαγεύτηκα από όλο αυτό το τσιγγαναριό. Γιατί εμένα αυτό μου αρέσει, η τσιγγάνικη ζωή. Πήγαμε τότε μέχρι τον Έβρο και παίξαμε στα χωριά και λέω: "Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Να ταξιδεύω και να διαβάζω"».

Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις, όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες όπως το Ουζερί Τσιτσάνης του Μανούσου Μανουσάκη, Έξοδος κινδύνου πλάι στον Νίκο Κούρκουλο, αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι.

{https://youtu.be/QD8H2HT5kos?si=7w29rhWCakSh5l09}

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά Ο συμβολαιογράφος μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος), στο Πορφύρα και Αίμα, στη Λωξάντρα και στο Φως του Αυγερινού, όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη δίνοντάς του μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

{https://youtu.be/eSCBeovQXQ4?si=vh-3r_m5ZTUiTSt9}

Για δέκα χρόνια, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη (Θέατρο της Μεσογείου) αλλά και σχολή Υποκριτικής από το 2007 έως το 2011.

{https://youtu.be/Gs4rDo8QwDY?si=GEdOQJzeP9_wfe1E}

Μια από τις τελευταίες του εμφανίσεις στο θεατρικό σανίδι ήταν η παράσταση «Κεραυνός» του 2023, στο Θεατρικό Βαγόνι της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ.

{https://youtu.be/9tE24NvnN1U?si=mWvbR6oWwNZnmLWW}

Επίσης είχε δανείσει τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων, όπως το Το Μαγικό Σπαθί: Αναζητώντας το Κάμελοτ, Ο Βασιλιάς κι Εγώ, Η Χαμένη Ατλαντίδα, Οι Μικρούληδες Βοηθοί του Άη-Βασίλη, Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας 3 και πολλές άλλες, αλλά και σε live action αγαπημένες σειρές, όπως η Λάσυ και ο Υπαστυνόμος Ρεξ.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν γνωστός και για το συγγραφικό του έργο, ορισμένα από τα βιβλία που είχε εκδώσει είναι: Το Άρωμα της Πόλης, Στάλες Έρωτα, Δεύτερη Κραυγή της Σιωπής, Άγνωστος Αριθμός.

{https://youtu.be/BLpixkNdzVY?si=Z9Qzc70vJOTzEXoV}

Στις ευρωεκλογές του 2024 είναι υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.

Από το γάμο του με τη Μαίρη, ο Εσκενάζυ απέκτησε ένα γιο, τον Λέοντα (1983) και μια κόρη, τη Σάρα (1987).

{https://youtu.be/qXdp4fC6UXU?si=h26WD38bb2-u4GO4}

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» όπου νοσηλευόταν.