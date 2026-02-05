Η ταινία «Καζαμπλάνκα» θα προβληθεί δωρεάν παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου.

Μια βραδιά αφιερωμένη σε μια από τις πιο διαχρονικές ιστορίες αγάπης του κινηματογράφου προτείνει το HAU Movie Club την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, με τη δωρεάν προβολή της ταινίας «Καζαμπλάνκα» (Casablanca) την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00.



Η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Ο Rick Blaine (Humphrey Bogart), ιδιοκτήτης ενός δημοφιλούς νυχτερινού κλαμπ, ζει συνειδητά αποστασιοποιημένος από όσα συμβαίνουν γύρω του —μέχρι τη στιγμή που στο κατώφλι του εμφανίζεται ξανά η μεγάλη του αγάπη, Ilsa Lund (Ingrid Bergman). Μαζί της βρίσκεται ο σύζυγός της, ο ηγέτης της αντίστασης, Victor Laszlo.

Ανάμεσα στον έρωτα και το καθήκον, ο Rick καλείται να πάρει μια απόφαση που θα καθορίσει όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και τη μοίρα άλλων ανθρώπων.



Η «Καζαμπλάνκα» τιμήθηκε με τρία Βραβεία Όσκαρ —Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου— και παραμένει σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των λιστών με τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).



Η κλασική ταινία του Michael Curtiz προσκαλεί το κοινό σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, όπου ο έρωτας, η πολιτική και η ηθική επιλογή μπλέκονται αξεδιάλυτα μέσα στην ατμόσφαιρα ενός διαχρονικού φιλμ νουάρ.

H είσοδος στην προβολή της ταινίας είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

{https://youtu.be/MF7JH_54d8c?si=pNGeDmb4tP7QnXqw}

Πληροφορίες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Πρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, 19:00