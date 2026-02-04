Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων θα αποτελέσουν βασικούς άξονες της μεταρρυθμιστικού σχεδιασμού για το Εθνικό Απολυτήριο.

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται ο σχεδιασμός για το Εθνικό Απολυτήριο καθώς όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στο Μέγαρο Μαξίμου εκκινεί η έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο για το Λύκειο.

Όπως διασαφηνίστηκε ο διάλογος για τον σχεδιασμό του νέου Λυκείου και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου δεν θα αφορά τους σημερινούς μαθητές Λυκείου, αλλά τους μαθητές της φετινής Β Γυμνασίου που την σχολική χρονιά 2027-2028 θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α Λυκείου.Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί προτεραιότητα για την ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ με τις πρώτες αλλαγές να εστιάζουν στο πώς θα αναβαθμιστεί ουσιαστικά και αποτελεσματικά ο ρόλος του Λυκείου, ώστε να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προετοιμασίας εξετάσεων και να ενισχυθεί η ουσιαστική μάθηση.

«Κεντρική αφετηρία του διαλόγου είναι η ανάγκη να σπάσει το μοντέλο του “όλα σε μία στιγμή”, χωρίς καμία υποχώρηση στην αξιοπιστία και την ποιότητα των Πανελληνίων Εξετάσεων», τονίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας επισημαίνοντας ότι στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι «η διαμόρφωση ενός συστήματος αξιόπιστου, δίκαιου και κοινωνικά αποδεκτού».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5genmzghxl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «αγκάθι» των Πανελληνίων μέχρι να ωριμάσουν οι συνθήκες κατάργησής τους

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση οι Πανελλήνιες δεν καταργούνται και θα συνεχιστούν ως έχουν μέχρι να ωριμάσει το πλαίσιο για μια πλήρη και βιώσιμη κατάργησή τους στο μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι οι Πανελλήνιες –όσες στρεβλώσεις κι αν έχουν– αποτελούν έναν θεσμό που οι πολίτες εμπιστεύονται. Είναι διαφανείς, αδιάβλητες και προσφέρουν μια εγγύηση αξιοκρατίας. Γι’ αυτό και κάθε συζήτηση για κατάργησή τους απαιτεί προσεκτική προετοιμασία, συμφωνία κομμάτων και κοινωνίας, αλλά και μια νέα εκπαιδευτική κουλτούρα που δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εξάλλου στόχος της μεταρρύθμισης σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο είναι να αποσυμπιέσει τον εξεταστικό χαρακτήρα της τελευταίας βαθμίδας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως το περιέγραψε και στις δηλώσεις η υπουργός «θέλω να πω στην ελληνική οικογένεια που πασχίζει για τη μόρφωση και την προκοπή των παιδιών της ότι όλη μας η προσπάθεια στοχεύει ώστε το “χαρτί” του Λυκείου να μπορεί να διασφαλίζει ζωή και εργασία με προοπτική και αξιοπρέπεια για κάθε παιδί – με δεξιότητες αναγκαίες για το αύριο, αλλά και με γνώση που αποτελεί το θεμέλιο.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5dcmq81nuh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα σκαριά δύο νέα πιστοποιητικά δεξιοτήτων για το Εθνικό Απολυτήριο

Παράλληλα σε συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής η Σοφία Ζαχαράκη προανήγγειλε ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για το νέο Λύκειο δρομολογείται η εισαγωγή δύο νέων δωρεάν κρατικών πιστοποιητικών δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές.Τα πιστοποιητικά που θα παρέχονται αρχής γενομένης από το 2027 θα είναι το Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και το Κρατικό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ουσιαστικής μάθησης, η μείωση της εξεταστικής πίεσης και η δημιουργία ενός σχολείου που θα καλύπτει συνολικά τη διαδρομή του μαθητή από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.

Όπως εξήγησε «σκεφτόμαστε ένα λύκειο με λιγότερες εξετάσεις και περισσότερο χώρο για ουσιαστική μάθηση. Αυτό, όμως, θέλει πολλή δουλειά: θέλει να εξηγήσουμε καθαρά τι αλλάζει και γιατί. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου με κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και το κρατικό πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων εντάσσονται στον σχεδιασμό μας, ώστε από το 2027 να μπορούν να παρέχονται δωρεάν μέσα από το δημόσιο σχολείο. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5bfanj0as1?integrationId=40599y14juihe6ly}