Γιορτή και σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2026 σύμφωνα με το εορτολόγιο.

Η 4η Φεβρουαρίου είναι μια σημαντική ημέρα στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου, ενός μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας και σπουδαίου θεολόγου του 5ου αιώνα.

Ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Ισίδωρος

Ισίδωρας

Ισιδώρα

Δώρα

Σιδέρης

Τα ονόματα αυτά προέρχονται από το αρχαιοελληνικό όνομα Ισίδωρος, που σημαίνει «δώρο της Ίσιδας», της αρχαίας αιγυπτιακής θεάς.

Ο Άγιος Ισίδωρος γεννήθηκε στην Αίγυπτο και διακρίθηκε για τη σοφία, την ταπεινότητα και το πνεύμα αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Υπήρξε μοναχός και αργότερα πρεσβύτερος, αφήνοντας πίσω του εκατοντάδες επιστολές με θεολογικό και ηθικό περιεχόμενο, οι οποίες παραμένουν σημαντικές μέχρι σήμερα.

Ένα όνομα με ιστορία

Το όνομα Ισίδωρος ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο ήδη από την αρχαιότητα και διατηρήθηκε στη χριστιανική παράδοση χάρη στον Άγιο Ισίδωρο. Στην Ελλάδα, το όνομα συναντάται συχνά σε νησιά, κυρίως στο Αιγαίο, καθώς ο Άγιος Ισίδωρος θεωρείται προστάτης ναυτικών και ταξιδιωτών.