Γιορτή και σήμερα 31 Ιανουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, καθώς και της Αγίας Αθανασίας και των τριών θυγατέρων της.

Γιορτάζουν τα ονόματα:

Κύρος, Κύρης, Ευδοξία, Δόξα, Δοξούλα, Ευδοξούλα, Θεοδότη, Θεοκτίστη.

Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας. Ασκήτευσαν και οι δυο σε μοναστήρι του Αραβικού Κόλπου και θεράπευαν δωρεάν οποιονδήποτε πάσχοντα έφθανε στο ασκητήριό τους. Ήσαν δηλαδή Ανάργυροι.

Όταν κάποτε πληροφορήθηκαν ότι σε κάποια πόλη οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν μία χήρα γυναίκα, την Αθανασία, και τις τρεις θυγατέρες της, Θεοδότη, Θεοκτίστη και Ευδοξία, με σκοπό να τις βασανίσουν, έφθασαν άφοβα στον τόπο του μαρτυρίου τους για να τις εμψυχώσουν. Τότε, οι ειδωλολάτρες συνέλαβαν τον Κύρο και τον Ιωάννη και τους αποκεφάλισαν μαζί με τις τέσσερις γυναίκες, επί Διοκλητιανού (284-305).