Για την επιστολική ψήφο των απόδημων στις βουλευτικές εκλογές.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, Παρασκευή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των απόδημων, στις βουλευτικές εκλογές.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλείται να συμμετάσχει «κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, διατυπώνοντας προτάσεις για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου».

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 09:00.

Δείτε το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο ΕΔΩ