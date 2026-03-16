Υποστηρικτές τόνισαν ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

«Τα μετρητά είναι το βασικό αγαθό της χώρας μας». Nέο νομοσχέδιο που προωθεί ο εκπρόσωπος της κομητείας Μοντγκόμερι στις ΗΠΑ, στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις θα δέχονται πληρωμές με μετρητά για αγορές κάτω των 300 δολαρίων. Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου τονίζουν ότι πρόκειται για ένα μέτρο που προστατεύει την οικονομία από τον αποκλεισμό των κατοίκων που δεν διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς ή πιστωτικές κάρτες.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Προστασία Καταναλωτή – Συναλλαγές Λιανικής – Πληρωμές με Μετρητά», απαγορεύει επίσης στους εμπόρους να χρεώνουν επιπλέον για αγορές που γίνονται με μετρητά, ενώ εξαιρούνται οι διαδικτυακές, τηλεφωνικές ή ταχυδρομικές συναλλαγές.

Υποστηρικτές τόνισαν ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, άτομα χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς και μετανάστες χωρίς χαρτιά, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε βασικά αγαθά χωρίς πρόστιμα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2023, το 3,4% των κατοίκων του Μέριλαντ δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό.

Αντιθέτως, οι επικριτές, επικαλούνται θέματα ασφάλειας, οργανωμένο έγκλημα, κλοπές και αυξημένο κόστος για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τα μικρά καταστήματα που λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια κέρδους. Η Del. April Rose επισήμανε ότι τα πρόστιμα του νομοσχεδίου θεωρούνται «υψηλά» και ότι η επιλογή χρήσης μετρητών θα έπρεπε να είναι στη δικαιοδοσία των επιχειρήσεων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει δύο ευκαιρίες συμμόρφωσης πριν επιβληθεί πρόστιμο έως 5.000 δολάρια για πρώτη παράβαση και έως 10.000 δολάρια για επόμενες παραβάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρωτοβουλία προέκυψε μετά από παράπονα ψηφοφόρων που αντιμετώπιζαν εμπόδια στη χρήση μετρητών, ενώ είναι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά και έχουν δικαίωμα να μπορούν να χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες.