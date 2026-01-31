Η άμυνα του Παναθηναϊκού έφερε τη νίκη παρά το ότι «έσβησε τις μηχανές» πριν το τελευταίο σφύριγμα.

Νικητής φεύγει ο Παναθηναϊκός από τη Λιόν καθώς κέρδισε τη Βιλερμπάν με 79-78.

Ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε στο τέλος, έσβησε τις... μηχανές, ενώ η εμπειρία του Σλούκα και του Γκραντ κράτησαν τελικά όρθιους τους «πράσινους». Έτσι ο Παναθηναϊκός παραμένει μία νίκη μακριά από την εξάδα και μακριά από εκπλήξεις.

Δίχως να πείσουν με την απόδοση τους, οι «πράσινοι», για την 25η αγωνιστική της Euroleague, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα και βελτίωσαν σε 15-10 το ρεκόρ τους. Στον αντίποδα, η εκ των ουραγών της βαθμολογίας υποχώρησε στο 6-19.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79.