O CEO του ψηφιακού κλάδου της Sony πιστεύει ότι τα 135.000 κομμάτια που έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα ποσοστό του συνόλου που έχει ανέβει σε υπηρεσίες streaming.

Η Sony Music ζήτησε την αφαίρεση περισσότερων από 135.000 τραγουδιών, που δημιουργήθηκαν από απατεώνες που παρίσταναν τους καλλιτέχνες της σε υπηρεσίες streaming.

Τα λεγόμενα deepfakes δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας ΑΙ, με στόχο μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εταιρείας. Ανάμεσά τους οι Beyoncé, Queen, Taylor Swift και Harry Styles.

Ο πολλαπλασιασμός τέτοιων πλαστογραφήσεων προκαλεί «άμεση εμπορική ζημιά σε νόμιμους καλλιτέχνες ηχογράφησης», δήλωσε η Sony. Στοχεύει σκόπιμα μουσικούς που προωθούν ένα νέο άλμπουμ.

«Στις χειρότερες περιπτώσεις, τα deepfakes ενδεχομένως να βλάψουν μια καμπάνια για την κυκλοφορία (ενός άλμπουμ) ή να αμαυρώσουν τη φήμη ενός καλλιτέχνη», δήλωσε ο Dennis Kooker, πρόεδρος του ψηφιακού κλάδου της Sony. Η εταιρεία λέει ότι ο αριθμός των τραγουδιών που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται μόνο καθώς η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης γίνεται φθηνότερη και πιο προσβάσιμη. Πιστεύει ότι τα 135.000 κομμάτια που έχει ανακαλύψει μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα ποσοστό του συνόλου που έχει ανέβει σε υπηρεσίες streaming.

Μόνο από τον περασμένο Μάρτιο, η Sony έχει εντοπίσει περίπου 60.000 τραγούδια που ισχυρίζονται ψευδώς ότι περιλαμβάνουν καλλιτέχνες από το ρόστερ τους. Άλλοι καλλιτέχνες που ενδέχεται να έχουν πέσει «θύματα» του AI περιλαμβάνουν τους Bad Bunny, Miley Cyrus και Mark Ronson. «Το πρόβλημα με τα deepfakes είναι ότι αποτελούν εκδηλώσεις που καθορίζονται από τη ζήτηση», δήλωσε ο Kooker. «Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης προωθεί τη μουσική του. Τότε είναι που τα deepfakes βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους. Επωφελούνται από τη ζήτηση που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης και τελικά μειώνουν αυτό που προσπαθεί να πετύχει ο ίδιος».

Αύξηση εσόδων της βιομηχανίας

Η αποκάλυψη έγινε κατά την παρουσίαση της Παγκόσμιας Έκθεσης Μουσικής της βιομηχανίας στο Λονδίνο την Τετάρτη. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) έδειξαν ότι τα έσοδα από ηχογραφημένη μουσική αυξήθηκαν κατά 6,4% πέρυσι, φτάνοντας τα 31,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ήταν η 11η συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, αφού οι συνδρομές streaming έσωσαν τη βιομηχανία από μια περίοδο πειρατείας και οικονομικής παρακμής.

Ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι η μουσική που δημιουργείται με ΑΙ θα πρέπει να έχει ειδική σήμανση. Ανεπίσημα, η μουσική βιομηχανία πιστεύει ότι έως και το 10% του περιεχομένου σε όλες τις πλατφόρμες streaming είναι δόλιο.

«Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά είναι πολύ απλό να διορθωθεί», δήλωσε η Victoria Oakley, CEO της IFPI, καλώντας τις υπηρεσίες streaming να εφαρμόσουν εργαλεία που μπορούν να αναγνωρίσουν ψεύτικη ή μουσική που δημιουργείται μέσω ΑΙ, όταν ανεβαίνει σε πλατφόρμες.

«Η πρόκληση της αναγνώρισης και της επισήμανσης υλικού τεχνητής νοημοσύνης είναι απολύτως η επόμενη κρίσιμη πρόκληση», πρόσθεσε. Ο Kooker επεσήμανε ότι η γαλλική εταιρεία streaming Deezer είχε ήδη λογισμικό ικανό για αυτό και σημειωσε πως το 34% των τραγουδιών που υποβάλλονται στην υπηρεσία της κατηγοριοποιούνται πλέον ως δημιουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι τέλειο; Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι, αλλά είναι ανοιχτό και διαφανές, και επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τι συμβαίνει», δήλωσε ο Kooker.

«Χωρίς σωστή αναγνώριση, οι θαυμαστές δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ της γνήσιας ανθρώπινης δημιουργικότητας και του μη εξουσιοδοτημένου περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που κινδυνεύει να δημιουργήσει σύγχυση, να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και να επηρεάσει τις εμπειρίες των χρηστών. Η διαφάνεια δεν πρέπει να είναι προαιρετική, είναι το θεμέλιο ενός δίκαιου και βιώσιμου μουσικού οικοσυστήματος» τόνισε.

Με πληροφορίες του BBC