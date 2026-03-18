Οι τρεις άνδρες κατηγόρησαν τον Κέβιν Σπέισι ότι τους επιτέθηκε σεξουαλικά μεταξύ 2004 και 2015, όταν ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Old Vic του Λονδίνου.

Ο Κέβιν Σπέισι δεν θα δικαστεί εκ νέου στη Βρετανία καθώς κατέληξε σε συμβιβασμό με τρεις άνδρες που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση και είχαν ασκήσει μήνυσε σε αστική υπόθεση.

Ο 66χρονος σταρ του Χόλιγουντ αθωώθηκε το 2023 από δικαστήριο του Λονδίνου για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που απήγγειλαν εναντίον του τέσσερις άνδρες. Δύο από αυτούς άσκησαν αστική αγωγή κατά του ηθοποιού, μαζί με έναν τρίτο, νέο ενάγοντα, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, ο οποίος παραιτήθηκε του δικαιώματός του στην ανωνυμία κατά τη νέα διαδικασία.

Ο Κέβιν Σπέισι πάντα επέμενε στην αθωότητά του. Η δίκη είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026, αλλά οι ενάγοντες κατέληξαν σε συμφωνία με τον ηθοποιό, σύμφωνα με εντολή αναστολής της διαδικασίας που εκδόθηκε από δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Λονδίνο, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Με αμοιβαία συναίνεση, διατάσσεται η αναστολή όλων των περαιτέρω διαδικασιών εναντίον του κατηγορουμένου σε αυτά τα θέματα», αναφέρει η απόφαση, χωρίς να διευκρινίζει τους «όρους διακανονισμού», συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, που συμφωνήθηκαν μεταξύ των τριών ανδρών και του Κέβιν Σπέισι.

Οι τρεις άνδρες κατηγόρησαν τον ηθοποιό ότι τους επιτέθηκε σεξουαλικά μεταξύ 2004 και 2015, όταν ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Old Vic του Λονδίνου. Οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκαν πρώτη φορά δημόσια το 2017 στην αρχή του κινήματος #MeToo, όταν ο Κέβιν Σπέισι βρισκόταν στο απόγειο της φήμης του, πρωταγωνιστώντας στην επιτυχημένη σειρά του Netflix House of Cards.