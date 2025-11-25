Τρία περιστατικά σεξουαλικών επιθέσεων σε λίγες ημέρες.

Ανησυχία στον Άλιμο μετά τις καταγγελίες για τουλάχιστον τρία περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης σε γυναίκες, τα οποία διερευνά το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δράστης φαίνεται να στήνει καρτέρι σε ανυποψίαστες γυναίκες τις πρωινές ώρες και να τις ακολουθεί μέχρι να βρει ευκαιρία να επιτεθεί.

Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα, με πρώτη καταγγέλλουσα μια 46χρονη εργαζόμενη. Η γυναίκα κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε προς τη δουλειά της, νωρίς το πρωί, αντιλήφθηκε πως ένας άγνωστος άνδρας την ακολουθούσε. Παρά την προσπάθειά της να επιταχύνει, εκείνος την πλησίασε, της έδειξε πορνογραφικό υλικό στο κινητό του και στη συνέχεια την άγγιξε σε ευαίσθητο σημείο. «Ήρθε από πίσω μου, μου έδειξε μια άσεμνη εικόνα στο κινητό και εκείνη τη στιγμή με έπιασε από το στήθος», δήλωσε η γυναίκα, προσθέτοντας πως άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Τρεις ημέρες αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερη επίθεση. Αυτή τη φορά, ο άγνωστος φέρεται να ακολούθησε μια γυναίκα που είχε μόλις κατέβει από λεωφορείο. Παρά το γεγονός ότι εκείνη αντιλήφθηκε την παρουσία του και προσπάθησε να απομακρυνθεί, ο άνδρας την πλησίασε και της επιτέθηκε απροσδόκητα εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές έχουν ήδη συγκεντρώσει καταγγελίες και εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 25–30 ετών, ύψους περίπου 1,65 μ., με μαύρα μαλλιά και μαύρο σακίδιο πλάτης με λευκό σχέδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό ή κίνηση που μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehjhs9i4aex?integrationId=40599y14juihe6ly}