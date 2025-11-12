Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο του Αλίμου, όταν δύο εξωσχολικοί εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή.
Ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Μετά την ιατρική εξέταση, η μητέρα του υπέγραψε για την έξοδό του. Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
