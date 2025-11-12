Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος από εξωσχολικούς.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο του Αλίμου, όταν δύο εξωσχολικοί εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή.

Ο ανήλικος δέχθηκε άγρια χτυπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά την ιατρική εξέταση, η μητέρα του υπέγραψε για την έξοδό του. Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

