Ο Τζόναθαν Μπέιλι είναι Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για την ευρεία γκάμα ρόλων του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Το περιοδικό People επέλεξε για ακόμη μια χρονιά τον «Πιο Σέξι Άνδρα εν Ζωή», τιμώντας φέτος τον Τζόναθαν Μπέιλι.

Ο σταρ των «Wicked» και «Bridgerton» είναι πιθανότατα το πρώτο δημόσια ανοιχτά γκέι πρόσωπο που λαμβάνει τη διάκριση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «τιμή μιας ζωής».

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, ο οποίος «είχε την τιμή να αποκαλύψει τον τίτλο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου».

«Είναι η τιμή μιας ζωής» είπε ο 37χρονος. «Θέλω να πω, Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ που το απέρριψες για να μπορέσω να είμαι εδώ».

Όπως αποκάλυψε ο Μπέιλι, έλαβε το τηλεφώνημα ενώ έπαιζε τον ομώνυμο ρόλο στο «Richard II» στο Bridge Theatre του Λονδίνου νωρίτερα φέτος: «Τρελαίνεσαι λίγο. Το μόνο πράγμα που είναι πιο τρελό από το να κάνεις το Richard II, ήταν να σου λένε αυτό» πρόσθεσε ο Τζόναθαν Μπέιλι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/reel/DQnyvQqDrCk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Φέτος είναι επίσης, μια ξεχωριστή σύμπτωση, καθώς ο Μπέιλι γίνεται ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή από το περιοδικό People, στην 40ή επέτειο από την ανακήρυξη του τίτλου το 1985. Εκείνη την εποχή, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον ήταν ο πρώτος που έλαβε το βραβείο.

Έκτοτε, το περιοδικό αναδεικνύει κάθε χρόνο τους πιο σέξι άνδρες, εκτός από το 1993, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ θεωρήθηκαν το πιο σέξι ζευγάρι εν ζωή.

Το περιοδικό έκανε δύο εξώφυλλα, ένα εκ των οποίων με τον σκύλο του Μπέιλι, τον Μπένσον.

{https://www.instagram.com/reel/DQnzxXwDhPc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/p/DQn2pR3jlfZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}