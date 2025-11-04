Το περιοδικό People επέλεξε για ακόμη μια χρονιά τον «Πιο Σέξι Άνδρα εν Ζωή», τιμώντας φέτος τον Τζόναθαν Μπέιλι.
Ο σταρ των «Wicked» και «Bridgerton» είναι πιθανότατα το πρώτο δημόσια ανοιχτά γκέι πρόσωπο που λαμβάνει τη διάκριση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «τιμή μιας ζωής».
Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα στην εκπομπή «The Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον, ο οποίος «είχε την τιμή να αποκαλύψει τον τίτλο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου».
«Είναι η τιμή μιας ζωής» είπε ο 37χρονος. «Θέλω να πω, Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ που το απέρριψες για να μπορέσω να είμαι εδώ».
Όπως αποκάλυψε ο Μπέιλι, έλαβε το τηλεφώνημα ενώ έπαιζε τον ομώνυμο ρόλο στο «Richard II» στο Bridge Theatre του Λονδίνου νωρίτερα φέτος: «Τρελαίνεσαι λίγο. Το μόνο πράγμα που είναι πιο τρελό από το να κάνεις το Richard II, ήταν να σου λένε αυτό» πρόσθεσε ο Τζόναθαν Μπέιλι.
{https://www.instagram.com/reel/DQnyvQqDrCk/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}
Φέτος είναι επίσης, μια ξεχωριστή σύμπτωση, καθώς ο Μπέιλι γίνεται ο πιο σέξι άνδρας εν ζωή από το περιοδικό People, στην 40ή επέτειο από την ανακήρυξη του τίτλου το 1985. Εκείνη την εποχή, ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον ήταν ο πρώτος που έλαβε το βραβείο.
Έκτοτε, το περιοδικό αναδεικνύει κάθε χρόνο τους πιο σέξι άνδρες, εκτός από το 1993, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σίντι Κρόφορντ θεωρήθηκαν το πιο σέξι ζευγάρι εν ζωή.
Το περιοδικό έκανε δύο εξώφυλλα, ένα εκ των οποίων με τον σκύλο του Μπέιλι, τον Μπένσον.
{https://www.instagram.com/reel/DQnzxXwDhPc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}
{https://www.instagram.com/p/DQn2pR3jlfZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}