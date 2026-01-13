Εντοπίστηκε και η τσάντα της 16χρονης, πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών.

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα. Πριν από λίγη ώρα εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την ανήλικη το πρωί της ημέρας που χάθηκαν τα ίχνη της, γεγονός που είχε θέσει σε συναγερμό τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, πρόκειται για 58χρονο, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την εξαφάνιση της Λόρας. Όπως ανέφερε στις Αρχές, η συνάντησή τους αφορούσε αγοραπωλησία κινητού τηλεφώνου, το οποίο, όπως ισχυρίζεται, του πούλησε η 16χρονη έναντι ποσού περίπου 200 ευρώ.

Στο βίντεο, που παρουσίασε η ΕΡΤ χθες φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Το κορίτσι έχει μαζί του τη σχολική τσάντα, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη της χάνονται.

Εντοπίστηκε και η τσάντα της 16χρονης στου Ζωγράφου

Την ίδια ώρα, σημαντικό εύρημα προστέθηκε στην έρευνα, καθώς πολίτης στην περιοχή του Ζωγράφου εντόπισε σχολική τσάντα και την παρέδωσε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα. Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η τσάντα ανήκει στη Λόρα, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο η ανήλικη να βρίσκεται ή να πέρασε από την Αθήνα. Οι Αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και τις καταθέσεις, με βασική προτεραιότητα τον άμεσο και ασφαλή εντοπισμό της 16χρονης.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το σενάριο το κορίτσι να «πέταξε» για τη Γερμανία για να βρει τον ετεροθαλή αδελφό της. Την πληροφορία αυτή έδωσε στις Αρχές συμμαθήτρια το κοριτσιού, το οποίο αποκάλυψε πως η Λόρα του εκμυστηρεύτηκε πως έχει έναν ετεροθαλή αδελφό και θέλει να τον συναντήσει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η έφηβη να έχει προλάβει να φύγει από την Ελλάδα, καθώς τα ίχνη της χάνονται στου Ζωγράφου, εκεί όπου την άφησε ο οδηγός ταξί που πήρε από το Ρίο και την μετέφερε στην Αθήνα.

Συνεχίζεται η αναζήτηση για τα ίχνη της 16χρονης Λόρας: Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, Γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Ωστόσο, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα.

Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα .

