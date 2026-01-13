Αγωνία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα. Τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτεφ από την Πάτρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, σκορπίζοντας αγωνία στην οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

Η ανήλικη, έφυγε το πρωί από το σπίτι της για να πάει στο σχολείο, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές ρίγες και κρατούσε μια γκρι σχολική τσάντα.

Δύσκολη προσαρμογή στη νέα ζωή

Σύμφωνα με φίλους της, η Λόρα δυσκολευόταν έντονα να προσαρμοστεί στη ζωή στην Ελλάδα, καθώς η οικογένειά της είχε μετακομίσει από τη Γερμανία. Η φίλη της Βασιλική μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σχολείο αλλά και για το γλωσσικό εμπόδιο που της προκαλούσε άγχος και απομόνωση.

Όπως ανέφερε, η 16χρονη είχε περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγω της επίδοσής της στο σχολείο, ενώ είχε αρχίσει να πουλά προσωπικά της αντικείμενα, όπως ρούχα και καλλυντικά, κάτι που εκτιμάται πως ίσως συνδέεται με την εξαφάνισή της.

Ο άγνωστος άνδρας στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αρχές σε έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να συνομιλεί με τη Λόρα το πρωί της εξαφάνισής της, κοντά στο σχολείο της. Στα πλάνα, το κορίτσι φαίνεται να κρατά τη σχολική της τσάντα και να βρίσκεται δίπλα του λίγα λεπτά πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λόρα φέρεται να ταξίδεψε με ταξί από την Πάτρα προς την Αθήνα, ενώ ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μαύρο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και ένα ακόμη κορίτσι.

Πατέρας Λόρας: «Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε ποτέ»

Ο πατέρας της 16χρονης εκφράζει την απόγνωσή του, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στις έρευνες:

«Η κόρη μου πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε. Μας είπαν πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Απευθυνθήκαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά οι έρευνες ξεκίνησαν ουσιαστικά μόνο όταν το θέμα πήρε δημοσιότητα. Δεν είναι φυσιολογικό να επιτρέπεται σε έναν ταξιτζή να μεταφέρει μόνο του ένα ανήλικο παιδί σε άλλη πόλη», ανέφερε.

Οι αστυνομικές αρχές καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την εξαφάνιση της Λόρας ή για τον άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο, να επικοινωνήσει άμεσα.