Συναγερμός για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας, πού εστιάζουν οι Αρχές.

Στο «κόκκινο» είναι η αγωνία της οικογένειας της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στις 8 Γενάρη από την Πάτρα. Βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Ρίου και έχουν καταγραφεί την ημέρα της εξαφάνισής της, λίγο μετά τις 07:30 το πρωί.

Στο βίντεο φαίνεται η 16χρονη, έχοντας μαζί της τη σχολική της τσάντα, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από κατάστημα της περιοχής όπου διέμενε. Οι δυο τους στέκονται για λίγα λεπτά μαζί, χωρίς να καταγράφεται κάποια περαιτέρω κίνηση. Λίγο αργότερα, τα ίχνη της Λόρας χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση την Αθήνα, ενώ ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μαύρο Ι.Χ., στο οποίο φέρεται να επέβαινε και ακόμη ένα κορίτσι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmrmuo1f8op?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το οπτικό υλικό και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε αυτό. Η οικογένεια της έφηβης απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό της 16χρονης να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfms4o9ta6c9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσα αποκάλυψε ο μπαμπάς της 16χρονης

«Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», ανέφερε ο πατέρας της νεαρής

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmq5rkosvwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αγωνία για την 16χρονη - Το προφίλ του 60χρονου άνδρα

Οι αρχές εστιάζουν πλέον σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 60–65 ετών, ο οποίος καταγράφεται σε βίντεο να συναντά την ανήλικη το πρωί της ημέρας που χάθηκαν τα ίχνη της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, υπάρχει οπτικό υλικό που δείχνει τη Λόρα να συναντά τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι. Η συνάντηση φέρεται να έγινε κοντά στο σχολείο της, απέναντι από σημείο όπου συνηθίζουν να συγκεντρώνονται μαθητές για πρωινό.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η Λόρα φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα. Σύμφωνα μεοικογενειακό φίλο, η ανήλικη δεν είχε αγόρι, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι φίλες της. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας Πατρών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε Πάτρα και Αθήνα, με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα και να εντοπίσουν κάθε κρίσιμο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της 16χρονης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmlxo1r0w9t?integrationId=40599y14juihe6ly}