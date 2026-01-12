Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία όη 16χρονη φαίνεται πως έφτασε με ταξί στην Αθήνα στην περιοχή του Ζωγράφου λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την μυστηριώδη εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας γερμανικής καταγωγής από την Πάτρα τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Πέμπτη 8 Γενάρη, την πρώτη μέρα επιστροφής των μαθητών στα θρανία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Η 16χρονη εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ρίου με τους γονείς της να ενημερώνουν άμεσα το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνισή της και να ενεργοποιείται το σχετικό πρωτόκολλο AMBER ALERT για να εντοπιστεί.

H ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού για την εξαφάνιση της 16χρονης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά η έφηβη έχει ύψος 1,60 μ., βάρος 50 κιλά, ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά Adidas με λευκές ρίγες και είχε μαζί της γκρι σχολική τσάντα. Προβληματισμό προκαλούν οι μαρτυρίες, που αναφέρουν, ότι το πρωί της εξαφάνισης η Λόρα φέρεται να συναντήθηκε με έναν 60χρονο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας αποχώρησε με το άλλο παιδί, ενώ η 16χρονη φέρεται να έφυγε από το σημείο με ταξί.

Πληροφορίες τονίζουν ότι η 16χρονη φαίνεται πως έφτασε με ταξί στην Αθήνα στην περιοχή του Ζωγράφου λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση. Οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό που την δείχνει μαζί με έναν άνδρα περίπου 60 ετών και μια άλλη ανήλικη κοπέλα. Το πρωί της εξαφάνισης συναντήθηκε με τα δύο αυτά άτομα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα. Επιπλέον, έκλεισε όλους τους λογαριασμούς social media και email, ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό πίεση από το οικογενειακό της περιβάλλον. Η Λόρα μετακόμισε στην Πάτρα μαζί με την οικογένειά της πριν από περίπου τρία χρόνια από τη Γερμανία. Η απουσία της έγινε αντιληπτή το μεσημέρι, όταν δεν επέστρεψε με το σχολικό, και αμέσως σήμανε συναγερμός. Οι γονείς της απευθύνουν δραματική έκκληση στη Λόρα να δώσει σημεία ζωής, τονίζοντας ότι το σημαντικότερο είναι να επιστρέψει ασφαλής στο σπίτι τους.

«Βολές» του Κώστα Γιαννόπουλου για αδράνεια των αρχών τις πρώτες μέρες της εξαφάνισης

Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού μιλώντας στο thebest.gr αφήνει αιχμές για την διαχείριση της εξαφάνισης της 16χρονης. Κάνει λόγο για σοβαρά κενά στις έρευνες της Αστυνομίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, έθεσαν σε αυξημένο κίνδυνο την ανήλικη. «Δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Οι έρευνες δεν έγιναν έγκαιρα. Υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό από τα γύρω καταστήματα και δεν το έπαιρναν. Οι πρώτες ώρες είναι πάντα κρίσιμες», τονίζει με έμφαση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για συγκεκριμένους αξιωματικούς. «Τι έκανε η Αστυνομία όλον αυτόν τον καιρό; Αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας για να εκδοθεί έξτρα Amber Alert και να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Με αυτή την καθυστέρηση, το παιδί είναι εκτεθειμένο και ποιος ξέρει πού…».

Εξαφάνιση 16χρονης: Οι τελευταίες κινήσεις της Λόρας στο στόχαστρο της έρευνας

Δεδομένων των συνθηκών οι Αρχές ασχολούνται επισταμένως με τις έρευνες ώστε να εντοπιστεί άμεσα η 16χρονη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών είναι συγκεκριμένες κινήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της, που φαίνεται να σχετίζονται με την εξασφάλιση χρημάτων και την οργάνωση της μετακίνησής της. Η Λόρα είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της. Το κινητό αυτό εξετάζεται πλέον ως κρίσιμο στοιχείο για την ανασύσταση των τελευταίων επικοινωνιών της. Φέρεται να είχε αναφέρει σε άλλη συμμαθήτριά της πως χρειαζόταν χρήματα γιατί «κάπου θέλει να πάει». Παράλληλα υπάρχουν αναφορές ότι επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, πιθανόν για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για την απομάκρυνσή της.

Κεντρικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί και το ταξί με το οποίο έφτασε στην Αθήνα. Εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας σε φούρνο της Πάτρας, όπου η Λόρα εμφανίζεται να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο. Οι Αρχές αναζητούν τις πινακίδες του ταξί, καθώς ο οδηγός θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, ενώ οι Αστυνομικές Αρχές ζητούν από όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις, ή τα Αστυνομικά Τμήματα.