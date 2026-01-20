Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα.

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε από περαστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πορτάρας στη Νάξο το βράδυ της Τρίτης 20/1, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το cyclades24.gr, η σορός προσεγγίστηκε από σκάφος του Λιμενικού και από ένα ιδιωτικό σκάφος, το οποίο ενίσχυσε τις προσπάθειες ανάσυρσης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού.

Η σορός φαίνεται να ανήκει σε άντρα 50 χρονών, γερμανικής καταγωγής, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο κυκλαδίτικο νησί.

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του άνδρα.