Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι Αρχές στον Άλιμο, ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου.

Tο περιστατικό σημειώθηκε πρωινές ώρες της 11ης Νοεμβρίου, όταν ο 17χρονος, μαζί με ακόμη ένα άτομο και φορώντας κουκούλες, σκαρφάλωσαν στην περίφραξη του σχολείου και επιτέθηκαν στον 15χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και γονέας του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου.

Ο 17χρονος κατηγορείται για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει και το δεύτερο άτομο που συμμετείχε στην επίθεση, υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

