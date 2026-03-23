Δικαιώθηκε γυναίκα που κατηγόρησε τον Μπιλ Κόσμπι πως τη νάρκωσε και της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Αστικό δικαστήριο στην Καλιφόρνια κατέληξε ότι ο Μπιλ Κόσμπι νάρκωσε και επιτέθηκε σεξουαλικά στην Ντόνα Μότσινγκερ, αφού τη συνόδευσε σε ένα από τα σόου του, το 1972.

Το δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 19,25 εκατομμύρια δολάρια στην Μότσινγκερ. Η απόφαση αμαυρώνει περαιτέρω τη φήμη του 88χρονου που κάποτε ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της Αμερικής, εικόνα που διαλύθηκε όταν δεκάδες γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά, τα τελευταία χρόνια.

Η μόνη ποινική καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση αναιρέθηκε για διαδικαστικούς λόγους, το 2021, αφού είχε εκτίσει τρία χρόνια από την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Στην αγωγή που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Μότσινγκερ περιέγραφε πώς ο Κόσμπι της επιτέθηκε όταν ήταν και οι δύο 30άρηδες, αφού της έδωσε κρασί και ένα χάπι που την άφησε ανίκανη να αντιδράσει. Ο 88χρονος δεν κατέθεσε στη δίκη και οι ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της περιγραφής της.

Η δικηγόρος του Κόσμπι, Τζένιφερ Μποντζίν, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Από την πλευρά της, η Μότσινγκερ χαιρέτισε την απόφαση των ενόρκων. «Πέρασαν 54 χρόνια για να αποδοθεί δικαιοσύνη και ξέρω ότι αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί για τις υπόλοιπες γυναίκες. Αλλά ελπίζω να τις βοηθά λίγο», δήλωσε και σημείωσε πως η αποζημίωση είναι «το κερασάκι στην τούρτα».

Παράλληλα, σημείωσε πως παρότι δεν επρόκειτο για ποινική δίκη με καταδικαστική απόφαση, ήταν σημαντικό για εκείνη «ότι με πιστεύουν και πως με κάποιο τρόπο πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό που μου έκανε».

Στα δικαστικά έγγραφα, η Μότσινγκερ ανέφερε ότι γνώρισε τον Κόσμπι όταν εκείνη εργαζόταν ως σερβιτόρα σε εστιατόριο. Επιστρέφοντας σπίτι της, ο ηθοποιός σταμάτησε με όχημα δίπλα της και την κάλεσε σε παράσταση stand-up comedy που έδινε.

Αφού την παρέλαβε με λιμουζίνα, της έδωσε καθ’ οδόν ένα ποτήρι κρασί. Στα καμαρίνια του θεάτρου, άρχισε να μη νιώθει καλά και εκείνος της έδωσε ένα χάπι που η Μότσινγκερ πίστευε πως ήταν ασπιρίνη. Ενώ έχανε κατά διαστήματα τις αισθήσεις της, θυμάται να τη μεταφέρουν σε λιμουζίνα δύο άνδρες και ο Κόσμπι, ενώ αργότερα ξύπνησε και συνειδητοποίησε ότι είχε βιαστεί.

«Ξύπνησε στο σπίτι της, χωρίς ρούχα, εκτός από το εσώρουχο. Ήξερε πως είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον Μπιλ Κόσμπι», ανέφεραν οι δικηγόροι της στα έγγραφα.

Πηγή: NYT