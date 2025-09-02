Games
Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμφθηκε σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση Φωτογραφία: AP/ Aurelien Morissard
Ο Ντεπαρντιέ, ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου της Γαλλίας, βρίσκεται υπό έρευνα για την υπόθεση της Σαρλότ Αρνούλ από το 2020.

Την κατηγορία του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης θα αντιμετωπίσει σε γαλλικό δικαστήριο ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Η υπόθεση αφορά στην ηθοποιό Σαρλότ Αρνούλ, στην οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε και βίασε στο σπίτι του στο Παρίσι το 2018. Ο Ντεπαρντιέ, ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου της Γαλλίας, βρίσκεται υπό έρευνα για την υπόθεση από το 2020 ενώ η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.

Τον περασμένο Μάιο, δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε στον 76χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή σε άλλη υπόθεση στην οποία καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση κατά δύο γυναικών σε πλατό ταινίας στο Παρίσι το 2021.

Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Τι σημαίνει η καταδίκη ενός ινδάλματος για τη Γαλλία - Οι «αμαρτίες» ενός παλιού σινεμά

Διεθνή

Η Αρνούλ, της οποίας ο πατέρας ήταν φίλος του Ντεπαρντιέ, κατήγγειλε τον ηθοποιό στην αστυνομία τον Αύγουστο του 2018, λίγες ημέρες μετά τις φερόμενες επιθέσεις. Τότε εκείνη ήταν 22 ετών και ο Ντεπαρντιέ 70.

Σε ανοιχτή επιστολή του προς την εφημερίδα Le Figaro τον Οκτώβριο του 2023, ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συνάντηση με την Αρνούλ ήταν συναινετική. «Ποτέ, μα ποτέ, δεν έχω κακοποιήσει γυναίκα», είχε γράψει.

Η συνήγορος της Αρνούλ, δήλωσε ότι ο δικαστής παραπέμπει στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση και βιασμό μέσω ψηφιακής διείσδυσης στις 7 και 13 Αυγούστου 2018. Πρόσθεσε πως αυτή και η πελάτης της είναι σίγουρες για την υπόθεση.

Η Le Monde ανέφερε ότι η σύσταση του εισαγγελέα για δίκη ανέφερε ότι ο Ντεπαρντιέ «υποχρέωσε το θύμα να υποταχθεί στη θέλησή του, να της επιβάλει σεξουαλικές πράξεις στις οποίες δεν είχε την ικανότητα να αντιταχθεί».

Η 29χρονη Αρνούλ έγραψε στα social media πως «Επτά χρόνια αργότερα, επτά χρόνια φρίκης και κόλασης... Νομίζω ότι δυσκολεύομαι να συνειδητοποιήσω πόσο τεράστιο είναι αυτό. Νιώθω ανακούφιση».

Οι άλλες καταδίκες του Ντεπαρντιέ

Σε άλλη δίκη νωρίτερα φέτος, ο Ντεπαρντιέ, ο οποίος έχει κάνει περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε μια 54χρονη ενδυματολόγο και μία 34χρονη βοηθό σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Les Volets Verts» στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο δικαστής αποφάσισε ότι το όνομά του πρέπει να προστεθεί στο μητρώο των σεξουαλικών παραβατών στη Γαλλία.

Η καταδίκη του Ντεπαρντιέ τον Μάιο θεωρήθηκε σημείο καμπής για το κίνημα MeToo στη Γαλλία. Έγινε η μεγαλύτερη προσωπικότητα στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία που καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση μετά από χρόνια. Η Γαλλία έχει κατηγορηθεί ότι αργεί να λάβει σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς γυναικών για κακοποίηση. Ο Ντεπαρντιέ από την πλευρά του αρνήθηκε τις κατηγορίες και ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο Ντεπαρντιέ βρισκόταν υπό επίσημη έρευνα για βιασμό και σεξουαλική επίθεση στην υπόθεση Αρνούλ και αντιμετώπιζε επίσης έλεγχο για σεξιστικά σχόλια που αποκαλύφθηκαν σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, τον υπερασπίστηκε, λέγοντας ότι «κάνει τη Γαλλία περήφανη». Όταν ρωτήθηκε τότε για την αφαίρεση του κρατικού βραβείου από τον Ντεπαρντιέ, ο Μακρόν είπε: «Δεν θα με δείτε ποτέ να συμμετέχω σε ανθρωποκυνηγητό. Μισώ τέτοιου είδους πράγματα».

Ο Ντεπαρντιέ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική επίθεση. Στη δίκη του είπε πως τα ΜΜΕ χρησιμοποιούσαν όλες αυτές τις καταγελίες για να βλάψουν τη φήμη του. Επιτέθηκε στο κίνημα MeToo, καθώς και σε γυναίκες που κρατούσαν πλακάτ διαμαρτυρίας. «Αυτό το κίνημα θα γίνει τρόμος», είπε.

Με πληροφορείς του Guardian



