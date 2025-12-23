Σύμφωνα με το περιοδικό ΤΙΜΕ ανάμεσα στο υλικό που δημοσιεύτηκε είναι ένας φάκελος υπόθεσης του FBI (EFTA00020518) με ημερομηνία Οκτώβριο του 2020 που περιλαμβάνει ισχυρισμό θύματος για βιασμό, στον οποίο εμπλέκεται ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν οκτώ φορές,σύμφωνα με ένα email από έναν εισαγγελέα της Νέας Υόρκης που αποτελεί μέρος της τελευταίας δέσμης εγγράφων, που δημοσίευσε την Τρίτη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε ένα email με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2020, ο ανώνυμος εισαγγελέας έγραψε ότι τα αρχεία πτήσης έδειξαν ότι ο Τραμπ είχε πετάξει με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν οκτώ φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Μεταξύ αυτών ήταν τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις στις οποίες επέβαινε και η συνεργάτιδα του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ. Η Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 χρόνων για βοήθεια που φέρεται να πρόσφερε για χρόνια στον εκλιπόντα Επστάιν στην υπόθεση trafficking και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κοριτσιών.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2024, ο Τραμπ ωστόσο είπε ότι «δεν είχε βρεθεί ποτέ στο αεροπλάνο του Επστάιν ή στο «ηλίθιο νησί του». Παρόλα αυτά στα email του εισαγγελέα δεν υπήρχε καμία κατηγορία που να δείχνει ότι ο Τραμπ είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Σε μια άλλη πτήση που περιγράφεται στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία, οι μόνοι τρεις επιβάτες ήταν ο Επστάιν, ο Τραμπ και μια 20χρονη γυναίκα, το όνομα της οποίας είχε σβηστεί. «Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι πιθανές μάρτυρες σε μια υπόθεση κατά της Μάξγουελ», ανέφερε το έγγραφο.

Θύμα ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ τη βία σε

Το αρχείο αναφέρει μια αφήγηση από έναν οδηγό λιμουζίνας, του οποίου το όνομα επίσης έχει σβηστεί. Ο οδηγός ανέφερε μια «πολύ ανησυχητική» τηλεφωνική συνομιλία στην οποία εμπλέκεται ο Τραμπ ενώ τον μετέφερε σε ένα αεροδρόμιο το 1995. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Τραμπ επανέλαβε το όνομα «Τζέφρι» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης που έκανε από το πίσω κάθισμα της λιμουζίνας και έκανε αναφορές σε «κακομεταχείριση κάποιου κοριτσιού».

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι ένα ανώνυμο άτομο ισχυρίστηκε ότι «με βίασε», αναφερόμενος στον Τραμπ, και ότι «ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ την είχε βιάσει μαζί με τον Τζέφρι Επστάιν». Η δήλωση συνεχίζει: «Κάποιο κορίτσι με ένα αστείο όνομα με πήγε σε ένα εντυπωσιακό ξενοδοχείο ή κτίριο, έτσι συνέβη».

Η σχέση Τραμπ - Επστάιν

Ο Τραμπ γνώριζε τον Επστάιν κοινωνικά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η σχέση τους έληξε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ότι δεν γνώριζε ποτέ για τη σεξουαλική κακοποίηση και το trafficking. Ο Επστάιν καταδικάστηκε στη Φλόριντα το 2008 για προσέλκυση ατόμου κάτω των 18 ετών για πορνεία και το 2019 το υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για σεξουαλική εμπορία ατόμων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε μια δήλωση στο X λέγοντας πως «Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιακούς ισχυρισμούς εναντίον του Προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020. Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς, και αν είχαν έστω και ένα ψήγμα αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Προέδρου Τραμπ. Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για το νόμο και τη διαφάνεια, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει αυτά τα έγγραφα με τις νομικά απαιτούμενες προστασίες για τα θύματα του Επστάιν», ανέφερε.

Η τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Έπσταϊν περιλαμβάνει περίπου 30.000 σελίδες εγγράφων, με πολλές διορθώσεις και δεκάδες βίντεο, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που φέρονται να έχουν γυριστεί μέσα σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης. Ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Σε ένα άλλο email, ένα άγνωστο άτομο έγραψε το 2021 ότι πρόσφατα έψαχνε δεδομένα που η κυβέρνηση έλαβε από το κινητό τηλέφωνο του πρώην βοηθού του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, και βρήκε μια «φωτογραφία του Τραμπ και της Γκισλέιν Μάξγουελ». Η κυβέρνηση έσβησε τμήματα του μηνύματος που υποδείκνυαν ποιος το έστειλε και το έλαβε.

Ένα άλλο αρχείο στην ανακοίνωση της κυβέρνησης περιελάμβανε μια παλιά φωτογραφία του Τραμπ καθισμένου δίπλα στη Μάξγουελ. Η φωτογραφία αυτή σύμφωνα με τους αναλυτές ταιριάζει με μια φωτογραφία των δύο τους σε μια επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη το 2000.

Άλλο αρχείο που δημοσιεύτηκε είναι μια φωτογτραφία μιας κάρτας που φέρεται να ήταν από τον Επστάιν προς τον Λάρι Νάσαρ, έναν πρώην γυμναστή που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών. Ένα χειρόγραφο μήνυμα στην κάρτα ανέφερε τον Τραμπ χωρίς να χρησιμοποιεί το όνομά του.

Η σφραγίδα του ταχυδρομείου στον φάκελο είναι από τη Βιρτζίνια, όχι από τη Νέα Υόρκη όπου φυλακίστηκε ο Επστάιν και η διεύθυνση αποστολέα δεν περιλαμβάνει τον αριθμό κρατουμένου του Εσπτάιν, τον οποίο οι ομοσπονδιακές φυλακές γενικά απαιτούν να περιλαμβάνεται στις εξερχόμενες επιστολές. Σύμφωνα με ένα άλλο έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, το FBI ζήτησε μια ανάλυση γραφής της κάρτας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι «εξετάζει την εγκυρότητα αυτής της φερόμενης επιστολής».

Η κυβέρνηση δημοσίευσε επίσης την Τρίτη ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Επστάιν να γονατίζει μέσα στο κελί της φυλακής του, αλλά έρευνα του Reuters διαπίστωσε ότι φαίνεται να είναι ένα στιγμιότυπο που δημιουργήθηκε από υπολογιστή και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα social media το 2020, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του. Υποβλήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από ένα άτομο που είπε ότι φέρεται να δείχνει τον θάνατο του Επστάιν, σύμφωνα με ένα email που δημοσιεύθηκε επίσης την Τρίτη.

Ο νόμος της διαφάνειας

Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια ογκώδη, κρυφή «μνήμη αρχείων» του Επστάιν σε μια προσπάθεια να συμμορφωθεί με έναν νέο νόμο που επιβάλλει την αποκάλυψη του πολιτικά σκανδαλώδους θέματος.

Ωστόσο, οι δημοσιεύσεις την Παρασκευή και το Σάββατο περιείχαν αρκετές μαύρες ή σβησμένες σελίδες που εξόργισαν γερουσιαστές και τον κόσμο και το μόνο που κατάφεραν ήταν να κάνουν ελάχιστα για να εκτονώσουν ένα σκάνδαλο που απειλεί το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία των αρχείων του Επστάιν όταν μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι το υλικό «χρησιμοποιήθηκε απλώς για αποπροσανατολισμό της τεράστιας επιτυχίας» του ίδιου και των συναδέλφων του Ρεπουμπλικανών.

Ο νέος νόμος περί διαφάνειας, που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα, επέβαλε την αποκάλυψη όλων των αρχείων του Επστάι , παρά την πολύμηνη προσπάθεια του Τραμπ να τα κρατήσει σφραγισμένα.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος βοήθησε στην προώθηση του νόμου που απαιτούσε την αποκάλυψη των αρχείων, απάντησε αργά τη Δευτέρα στα σχόλια του Τραμπ που εξέφραζαν την αντιπάθειά του για την αποκάλυψη των εγγράφων του Επστάι . Ο Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι έγραψε σε ανάρτησή του στο X πως «Ο Τραμπ με κατηγορεί για ένα νομοσχέδιο που τελικά υπέγραψε, ενώ υπερασπίζεται τους τραπεζίτες φίλους του, Μπιλ Κλίντον, και τους «αθώους» επισκέπτες στο νησί των βιασμών. Εν τω μεταξύ, η (Γενική Εισαγγελέας Παμ) Μπόντι εργάζεται ένθερμα για να διαγράψει, να παραλείψει και να σβήσει τα αρχεία του Επστάιν που υποχρεούται νομικά να αποκαλύψει βάσει του νομοσχεδίου μας».

Με πληροφορίες του Time/Reuters/NYT