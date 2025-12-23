Σε τουλάχιστον 8 πτήσεις με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Επστάιν είχε βρεθεί ο Τραμπ.

Νέες αποκαλύψεις για την σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν. Ειδικότερα, σύμφωνα με email του 2020 που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι το όνομα του Προέδρου Τραμπ εμφανίστηκε στα αρχεία καταγραφής πτήσεων του ιδιωτικού τζετ του Τζέφρι Επστάιν «πολλές περισσότερες φορές από ό,τι έχει αναφερθεί προηγουμένως».

Το email, που γράφτηκε τον Ιανουάριο του 2020 από έναν άγνωστο ομοσπονδιακό εισαγγελέα στο Μανχάταν, ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε καταχωρηθεί ως επιβάτης στο τζετ του κ. Έπσταϊν τουλάχιστον οκτώ φορές από το 1993 έως το 1996, συμπεριλαμβανομένων μερικών περιπτώσεων με συγκεκριμένες γυναίκες.

Η συχνότητα των ταξιδιών του Τραμπ με τα αεροπλάνα του Επστάιν μπορεί να ήταν είδηση ​​για τους εισαγγελείς εκείνη την εποχή, αλλά τα ταξίδια είχαν γίνει δημόσια.

Τα αρχεία καταγραφής των σχεδίων πτήσεων των αεροπλάνων του Επστάιν, καθώς και των επιβατών τους, αποτέλεσαν τεκμήρια στην ποινική δίκη της Μάξγουελ, μιας από τις στενότερες συνεργάτιδες του Επστάιν και δείχνουν ότι ο Τραμπ ήταν ανάμεσα σε πολλά και γνωστά άτομα - συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον - που ήταν... επαναλαμβανόμενοι επιβάτες.

Σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής, ο Τραμπ, η τότε σύζυγός του, Μάρλα Μέιπλς, και τα παιδιά του Έρικ και Τίφανι πέταξαν όλοι με το αεροπλάνο στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Το αεροπλάνο τους μετέφερε σε προορισμούς όπως η Ουάσιγκτον, το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα και το αεροδρόμιο Τέτερμπορο στο Νιου Τζέρσεϊ.

Εκείνη την εποχή, ο κ. Τραμπ και ο κ. Έπσταϊν ήταν στενοί φίλοι και είχαν ισχυρούς δεσμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι δεν θα αφαιρέσει αναφορές στον Τραμπ. Ο Τοντ Μπλανς, αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, είπε την Κυριακή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να συμμορφωθεί με τον νόμο που απαιτεί την δημοσιοποίηση των αρχείων, αλλά ότι πρόκειται για ένα γιγάντιο έργο που πρέπει να γίνει προσεκτικά για την προστασία των θυμάτων.

«Μιλάτε για περίπου ένα εκατομμύριο σελίδες εγγράφων — σχεδόν όλα περιέχουν πληροφορίες για τα θύματα», δήλωσε ο κ. Μπλανς στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφαιρέσει καμία αναφορά στον κ. Τραμπ από τα αρχεία, καθώς αυτά θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται τις επόμενες μέρες και βδομάδες. «Δεν διαγράφουμε πληροφορίες σχετικά με τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε ο κ. Μπλανς.

Αργότερα βέβαια την Κυριακή που μας πέρασε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναδημοσίευσε τη διαγραμμένη εικόνα στο σπίτι του Έπσταϊν, στην οποία βρισκόταν και ο Τραμπ. «Μετά την εξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι στη φωτογραφία απεικονίζονται θύματα του Έπσταϊν και ότι έχει αναδημοσιευτεί χωρίς καμία τροποποίηση ή διαγραφή», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.