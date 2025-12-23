Ο Τραμπ ταξίδεψε τουλάχιστον 8 φορές με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν.

Τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα προερχόμενα από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν - με πολλές περισσότερες αναφορές στον Nτόναλντ Τραμπ από ό,τι τα προηγούμενα, σύμφωνα με τον Guardian - δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών για παρακράτηση πληροφοριών στην δημοσίευση των ντοκουμέντων του φακέλου.

Tα νέα έγγραφα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν έναν ισχυρισμό ότι ο Τραμπ βρισκόταν σε πτήση με τον Έπσταϊν και μια 20χρονη γυναίκα τη δεκαετία του 1990. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η γυναίκα ήταν θύμα οποιουδήποτε εγκλήματος και η συμπερίληψή της στα αρχεία δεν υποδηλώνει καμία εγκληματική πράξη.

Τα νέα αρχεία περιλαμβάνουν βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του κελιού του Τζέφρι Έπσταϊν που χρονολογούνται από τον Αύγουστο 2019, όταν βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Στα πρώτα του σχόλια μετά τη δημοσιοποίηση των νέων αρχείων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τους επιφανείς Δημοκρατικούς που έχουν τεθεί εκ νέου υπό εξέταση λόγω των σχέσεών τους με τον Έπσταϊν.

«Μου αρέσει ο Μπιλ Κλίντον», είπε ο Τραμπ για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος εμφανίζεται σε περίοπτη θέση σε σειρά φωτογραφιών. «Πάντα τα πήγαινα καλά με τον Μπιλ Κλίντον. Ήμουν ευγενικός μαζί του, ήταν ευγενικός μαζί μου... Δεν μου αρέσει να βλέπω φωτογραφίες του να δημοσιεύονται, αλλά αυτό είναι που ζητούν οι Δημοκρατικοί – κυρίως οι Δημοκρατικοί και μερικοί κακοί Ρεπουμπλικάνοι – οπότε δημοσιεύουν και τις δικές τους φωτογραφίες μαζί μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ορισμένοι σύνδεσμοι δεν οδηγούν πουθενά

Σύμφωνα με το AFP, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε online περί τους 11.000 συνδέσμους με νέα έγγραφα, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την υποχρέωση βάσει νόμου να δώσει στην δημοσιότητα το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αλλά υποστήριξε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δημοσιεύσει τα υπόλοιπα έγγραφα με προφυλάξεις ώστε να προστατευθούν τα θύματα η ταυτότητα των οποίων θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα από τις χιλιάδες των φωτογραφιών, των βίντεο και των κειμένων.

«Πολιτικό ελιγμό» βλέπουν οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί βλέπουν πάντως στην καθυστέρηση αυτή έναν πολιτικό ελιγμό με στόχο την αποφυγή δημοσίευσης πληροφοριών επιβαρυντικών για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες στο πλευρό του Επστιν.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μία απόπειρα απόκρυψης», κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο «παραβιάζει τον νόμο» αφού δεν δημοσίευσε το σύνολο του φακέλου την Παρασκευή.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους πλούσιους και τους ισχυρούς κατά των οποίων δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες» στην υπόθεση αυτή, κατήγγειλε από την πλευρά του ο δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, εκ των συντακτών του νόμου που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει στην δημοσίευση όλων των εγγράφων της υπόθεσης και ζήτησε την δημοσίευση συγκεκριμένων εγγράφων του φακέλου.

Η δημοσίευση των εγγράφων, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον ισχυρό χρηματιστή και σεξουαλικό εγκληματία που πέθανε το 2019 πριν από την δίκη του, πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες, να φέρουν στο φως τις σχέσεις του με πρώτου μεγέθους προσωπικότητες, στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 είχε συμφωνήσει για την δημοσίευση του περιεχομένου του φακέλου Έπσταϊν, στη συνέχεια έκανε στροφή καταγγέλλοντας «απάτη» ενορχηστρωμένη από τους Δημοκρατικούς.

Εμμονική με το σεξουαλικό σκάνδαλο, η εκλογική του βάση, η MAGA, εξεγέρθηκε όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την δημοσίευση επιπλέον εγγράφων του φακέλου ή την απαγγελία νέων κατηγοριών.

Επειτα από πολύμηνες πιέσεις, ο Τραμπ αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην πίεση Δημοκρατικών αλλά και Ρεπουμπλικανών του Κονγκρέσου και επικύρωσε τον Νοέμβριο νόμο που επιβάλλει την δημοσίευση του συνόλου των μη απορρήτων εγγράφων του φακέλου του σκανδάλου Έπσταϊν.

Ο Τραμπ ταξίδεψε τουλάχιστον 8 φορές με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν

Σύμφωνα με το CNN, τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολλές περισσότερες φορές από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως (ή από ό,τι γνωρίζαμε)», έγραψε ένας βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης σε email με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2020.

Ο Τραμπ καταχωρήθηκε ως επιβάτης σε «τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων πτήσεων στις οποίες ήταν επίσης παρούσα η (Ghislaine) Maxwell», ανέφερε.

Σε μια πτήση το 1993, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν «είναι οι μόνοι δύο επιβάτες που αναφέρονται. Σε άλλη πτήση, οι μόνοι τρεις επιβάτες είναι ο Έπσταϊν, ο Τραμπ και η τότε 20χρονη».

«Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο από τους επιβάτες, αντίστοιχα, ήταν γυναίκες που θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες στην υπόθεση Maxwell», ανέφερε ο βοηθός εισαγγελέα των ΗΠΑ στο email, το οποίο στάλθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Τα emails του «Α»

Σύμφωνα με τον Guardian, τα αρχεία περιλαμβάνουν μια σειρά ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ της Ghislaine Maxwell και κάποιου που υπογράφει ως «A» και χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «The Invisible Man» (Ο αόρατος άνθρωπος).

Τον Αύγουστο του 2001, ο «A» έγραψε στη Maxwell: «Είμαι εδώ στο Balmoral Summer Camp για τη Βασιλική Οικογένεια», πριν προσθέσει: Πώς είναι το Λος Άντζελες; Μου βρήκες κάποιους νέους ακατάλληλους φίλους; Ενημέρωσέ με πότε θα έρθεις, καθώς είμαι ελεύθερος από τις 25 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου και θέλω να πάω κάπου ζεστά και ηλιόλουστα με μερικούς διασκεδαστικούς ανθρώπους πριν αρχίσω να δουλεύω σκληρά για το φθινόπωρο».

Η Maxwell απαντά: «Λυπάμαι που σε απογοητεύω, αλλά πρέπει να σου πω την αλήθεια. Μπόρεσα να βρω μόνο κατάλληλους φίλους».

Ο «Α» απαντά: «Είμαι απογοητευμένος».

Το email συνεχίζει: «Τώρα όλη μου η ζωή είναι σε αναταραχή, καθώς δεν έχω κανέναν να με φροντίζει. Ήταν ένας πραγματικός βράχος και σχεδόν μέλος της οικογένειας... Αν έχεις καμία καλή ιδέα για το πώς να ξαναβρώ τον δρόμο μου, θα σου ήμουν ευγνώμων για τη συμβουλή σου. Θα τα πούμε σύντομα... Ελπίζω να έρθεις. Α xxx».

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπας Άντριου, αποχώρησε από το Βασιλικό Ναυτικό το 2001. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα emails υποδηλώνουν ποινικό αδίκημα.