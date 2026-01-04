«Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό» δήλωσε ο Τραμπ. Επόμενος στόχος η Γροιλανδία;

Μετά από ένα χαοτικό 48ωρο στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες: «Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό» είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα είναι «χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη».

Από την πλευρά του πάντως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αναλάβουν τον καθημερινό ρόλο της διακυβέρνησης της Βενεζουέλας πέραν της επιβολής μιας υπάρχουσας «καραντίνας πετρελαίου» στη χώρα.

Οι δηλώσεις του Ρούμπιο έγιναν σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, τις τελευταίες ώρες, και φάνηκε να έχουν σχεδιαστεί για να μετριάσουν τις παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με το εάν η αμερικανική δράση για την επίτευξη αλλαγής του καθεστώτος στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε μια παρατεταμένη ξένη επέμβαση ή σε μια αποτυχημένη προσπάθεια οικοδόμησης του έθνους.

Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έρχονται σε αντίθεση με τους γενικούς και αόριστους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τουλάχιστον προσωρινά τη χώρα και θα ελέγξουν το πλούσιο σε πετρέλαιο έθνος.

Σύμφωνα πάντως με τον Μαρκο Ρούμπιο οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβάλλουν μια καραντίνα στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας κάτι που ισχύει ήδη για τα δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις πριν ο Μαδούρο απαχθεί από τις ΗΠΑ.

Επόμενος στόχος η Γροιλανδία;

Ο Τραμπ πάντως στη συνέντευξή του στο «The Atlantic» δεν ξέχασε την Γροιλανδία σημειώνοντας ότι «την χρειαζόμαστε, απολύτως».

Νωρίτερα μάλιστα η Κέιτι Μίλερ, σύζυγος του ανώτερου συμβούλου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, δημοσίευσε στο X έναν χάρτη της Γροιλανδίας χρωματισμένο με αστέρια και ρίγες και με τη σημείωση «ΣΥΝΤΟΜΑ».

«Πρέπει να το ξανακάνουμε (σε άλλες χώρες)»

Το καλύτερο δυνατό στίγμα πάντως, των πραγματικών προθέσεών του έδωσε (ξανά) ο Τραμπ μιλώντας λίγο αργότερα στο FOX NEWS.

Πρόεδρος Τραμπ: «Αυτό το απίστευτο πράγμα χθες το βράδυ... Πρέπει να το ξανακάνουμε [σε άλλες χώρες]. Μπορούμε να το ξανακάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Κανείς δεν έχει τις δικές μας ικανότητες».

Ακούστε όσα είπε

Η αντίδραση της Δανίας

«Μια φιλική υπενθύμιση για τις ΗΠΑ και το Βασίλειο της Δανίας», έγραψε από την πλευρά του ο Πρέσβης της Δανίας στις ΗΠΑ Τζέσπερ Μόλλερ Σόρενσεν σε ανάρτησή του στο X, απαντώντας στην Μίλερ. «Είμαστε στενοί σύμμαχοι και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Η ασφάλεια των ΗΠΑ είναι επίσης η ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Δανίας. Η Γροιλανδία είναι ήδη μέρος του ΝΑΤΟ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα την αμερικανική δικαιοδοσία επί της Γροιλανδίας, προκαλώντας ανησυχία τόσο στη Δανία όσο και στη Γροιλανδία. «Η Γροιλανδία ίσως αποτελέσει μέρος του μέλλοντός μας», έχει πει, σημειώνοντας ότι «η γεωστρατηγική της σημασία είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Η Γροιλανδία διαθέτει φυσικούς πόρους που περιλαμβάνουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γαίες, ενώ η Δανία είναι υπεύθυνη για τις εξωτερικές υποθέσεις και την άμυνα της αυτόνομης περιοχής.

Κοινό μέτωπο Ισπανίας, Βραζιλίας, Χιλής, Κολομβίας, Μεξικού και Ουρουγουάης

Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, του Μεξικού και της Ουρουγουάης εξέδωσαν μια κοινή δήλωση, λέγοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ «αποτελούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό».

Σε μια προφανή αναφορά στον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα και θα επιβλέπουν την παραγωγή πετρελαίου, οι έξι κυβερνήσεις εκφράζουν επίσης την ανησυχία τους «σχετικά με οποιαδήποτε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοποίησης φυσικών ή στρατηγικών πόρων».

Η δήλωση αναφέρει:

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία και την καταδίκη μας για τις στρατιωτικές ενέργειες που διεξάγονται μονομερώς στο έδαφος της Βενεζουέλας, οι οποίες παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδίως την απαγόρευση της χρήσης και της απειλής βίας, και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό.

Επαναλαμβάνουμε ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πρέπει να επιλυθεί αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου, διαπραγματεύσεων και σεβασμού της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας σε όλες τις εκφράσεις της, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαναβεβαιώνουμε ότι μόνο μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, με επικεφαλής τους Βενεζουελάνους, μπορεί να οδηγήσει σε μια δημοκρατική και βιώσιμη λύση που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Επιβεβαιώνουμε τον χαρακτήρα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως ζώνης ειρήνης, βασισμένης στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και τη μη παρέμβαση. Ζητάμε περιφερειακή ενότητα, πέρα ​​από τις πολιτικές διαφορές, απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα. Καλούμε επίσης τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τα κράτη μέλη των σχετικών πολυμερών μηχανισμών να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους για να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με οποιαδήποτε απόπειρα κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοποίησης φυσικών ή στρατηγικών πόρων, η οποία είναι ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο και απειλεί την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής.