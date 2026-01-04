Και ο αδερφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη φέρεται να επιβεβαίωσε τον θάνατό της.

Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ που τυλίχτηκε στις φλόγες την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 40 νέοι άνθρωποι και δεκάδες να τραυματιστούν σοβαρά.

Ο πατέρας της 15χρονης, Αντώνης Καλλέργης, έχει αναρτήσει στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μία εικόνα ενός αγγέλου με το όνομα «Alice» (Αλίκη) σε μαύρο φόντο.

{https://www.facebook.com/antonis.kallergis.1/posts/1207658064651227:1207658064651227}

Ο Ρομέν, ο αδερφός της, πέρασε από το μπαρ εκείνο το βράδυ αλλά είχε ήδη ξεσπάσει η φωτιά. «Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν.

«Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω», είπε, συμπληρώνοντας ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με πολλούς συγγενείς που δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά και κανείς δεν είχε νέα.

Παράλληλα και ο αδερφός της άτυχης κοπέλας, ανήρτησε σχετικό βίντεο, στα social media, στο οποίο παρουσιάζονται στιγμές από τα παιδικά τους χρόνια.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο έφηβες με ελληνικές ρίζες, η Αλίσια και η Νταϊάνα, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν την Κυριακή.

Ιταλοί και Γάλλοι εγκληματολόγοι βρίσκονται στο υπόγειο του Constellation συμμετέχοντας στην προσπάθεια ταυτοποίησης.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες.