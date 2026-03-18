Ακόμα 9 αγώνες των δύο διοργανώσεων στα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κρίσιμες «μάχες» του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική της φάσης των 16 σε UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται την Πέμπτη 19/3 στην COSMOTE TV. Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη στο «ΟΑΚΑ» με 1-0 κόντρα στην Μπέτις, θα ταξιδέψει στην Ισπανία με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τον φέρει στην προημιτελική φάση του UEFA Europa League (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K). Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Τσέλιε (19:45, COSMOTE SPORT 3HD & START) διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στους 8 του UEFA Conference League, μετά τη νίκη με 4-0 στη Σλοβενία. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τους αγώνες των ελληνικών ομάδων, καθώς και από όλα τα ματς της αγωνιστικής, μέσα από ειδικές εκπομπές.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT περιλαμβάνει 9 ακόμα αγώνες για τις δύο διοργανώσεις. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν τα ματς Μίντιλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD), Λιόν-Θέλτα (19:45, COSMOTE SPORT 8HD), Ρόμα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Άστον Βίλα-Λιλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD), Πόρτο-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 5HD) και ΑΕΚ Λάρνακας-Κρίσταλ Πάλας (19:45, COSMOTE SPORT 5HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Οι εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Σωτήρη Κωσταβάρα, και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις της βραδιάς, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

Πέμπτη 19.03.26

UEFA Europa League (Φάση των 16, 2η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (18:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Μίντιλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Λιόν-Θέλτα (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Φράιμπουργκ-Γκενκ (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Ρόμα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Μπέτις-Παναθηναϊκός (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K)

Πόρτο-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Άστον Βίλα-Λιλ (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 20/3, 00:05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (Φάση των 16, 2η Αγωνιστική)

ΑΕΚ-Τσέλιε (19:45, COSMOTE SPORT 3HD & START)

ΑΕΚ Λάρνακας-Κρίσταλ Πάλας (19:45, COSMOTE SPORT 5HD)

Ράγιο Βαγεκάνο-Σάμσουνσπορ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σπάρτα Πράγας-Άλκμααρ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)