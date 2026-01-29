Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Ένα σπάνιο όνομα γιορτάζει σήμερα, 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν σήμερα:

ΒΑΡΣΑΜΙΑ (Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία, Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαλσάμης, Βαρσαμια, Βαρσαμω, Βαλσαμω, Βαλσαμια, Βαρσιμαιος, Βαρσαμης, Βαλσαμης)

Άγιος Βαρσιμαίος Επίσκοπος Εδέσσης ο Oμολογητής

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Βαρσιμαίος ήταν εκείνος που κατήχησε και βάπτισε τον Άγιο Σάρβηλο και την αδελφή του Αγία Βεβαία. Για τον λόγο αυτό καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα Λυσία.

Ενώπιον του ηγεμόνα ομολόγησε με παρρησία την πίστη του στον Χριστό.

Για την ομολογία του αυτή ο ηγεμόνας έδωσε εντολή στους στρατιώτες να χτυπήσουν ανηλεώς τον Άγιο και να τον φυλακίσουν.

Λίγο αργότερα, με την προσωρινή κατάπαυση των διωγμών, ο Άγιος απελευθερώθηκε και επανήλθε στην Εκκλησία του δοξολογώντας το Όνομα του Αγίου Θεού.

Ο Άγιος Βαρσιμαίος, αφού έζησε θεοφιλώς το υπόλοιπο του βίου του, κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 114 μ.Χ.