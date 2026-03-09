Γιορτή και σήμερα 9 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 9 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια.

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες ήταν Ρωμαίοι στρατιώτες που υπηρέτησαν στο επίλεκτο τάγμα του στρατού του αυτοκράτορα Λικινίου και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το έτος 320 μ.Χ..

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τα ονόματα που γιορτάζουν στις 9 Μαρτίου είναι τα εξής:

Αέτιος, Αετός, Αέτης, Αετίς, Αετίων, Αετίνα

Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν

Ηλιανός, Ιλιάς, Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα

Λυσίμαχος, Λυσιμάχη

Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα

Σεβηριανός, Σεβηριανή

Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης, Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα

Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα

Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα ενδέχεται να γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες μέσα στο έτος.

Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες της Σεβάστειας

Οι Σαράντα Μάρτυρες ήταν στρατιώτες που υπηρετούσαν στη Σεβάστεια της Μικράς Ασίας (σημερινή Σίβας της Τουρκίας). Κατά την περίοδο των διωγμών των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Λικίνιο, κλήθηκαν να αρνηθούν την πίστη τους και να θυσιάσουν στα είδωλα.

Ο έπαρχος Αγρικόλας αρχικά προσπάθησε να τους πείσει με υποσχέσεις για αξιώματα και τιμές. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Ένας από αυτούς, ο Κάνδιδος, απάντησε ότι ως στρατιώτες υπακούν στον αυτοκράτορα, αλλά η πίστη τους ανήκει στον Θεό.

Βλέποντας την ακλόνητη στάση τους, ο Αγρικόλας διέταξε να τιμωρηθούν με φρικτό τρόπο.

Το μαρτύριο στη παγωμένη λίμνη

Οι στρατιώτες οδηγήθηκαν μέσα σε μια παγωμένη λίμνη κατά τη διάρκεια μιας παγωμένης χειμωνιάτικης νύχτας. Το μαρτύριο ήταν ιδιαίτερα σκληρό, καθώς το κρύο προκαλούσε αφόρητο πόνο στα σώματά τους.

Παρά τις κακουχίες, οι Μάρτυρες ε

νθάρρυναν ο ένας τον άλλον λέγοντας:

«Δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος. Λίγο ας υπομείνουμε και σε μια νύχτα θα κερδίσουμε ολόκληρη την αιωνιότητα.»

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, ένας από τους σαράντα λύγισε και βγήκε από τη λίμνη. Τη θέση του όμως πήρε ο φρουρός Αγλάιος, ο οποίος συγκλονισμένος από το μαρτύριό τους πίστεψε στον Χριστό και μπήκε και εκείνος στη λίμνη, συμπληρώνοντας και πάλι τον αριθμό των σαράντα.

Το επόμενο πρωί οι στρατιώτες βρέθηκαν μισοπεθαμένοι. Οι δήμιοι συνέτριψαν τα σκέλη τους και τελικά τους θανάτωσαν. Τα λείψανά τους ρίχτηκαν σε γκρεμό, αλλά χριστιανοί της περιοχής τα περισυνέλεξαν και τα έθαψαν με τιμές.

Η εύρεση των λειψάνων

Σύμφωνα με την παράδοση, το 438 μ.Χ. η αυτοκράτειρα Πουλχερία βρήκε με θεία οπτασία τα λείψανα των Αγίων κρυμμένα στον ναό του Αγίου Θύρσου. Βρίσκονταν σε δύο αργυρές θήκες στον τάφο της διακόνισσας Ευσέβειας.

Στη συνέχεια η Πουλχερία ανήγειρε ναό προς τιμήν των Αγίων έξω από τα τείχη των Τρωαδησίων.

Η σημασία των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πίστης, αντοχής και ομολογίας του χριστιανισμού κατά την περίοδο των μεγάλων διωγμών.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Μαρτίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και θεωρούνται σύμβολο θάρρους και αφοσίωσης στην πίστη.