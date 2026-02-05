Αναλυτικά όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Το αριστουργηματικό «Ο Ήχος της Πτώσης» με την ποιητική ατμόσφαιρα -επίσημη πρόταση της Γερμανίας στα Όσκαρ- το θρίλερ επιβίωσης «Βοήθεια!», δύο horror και μια διαφορετική -μαύρη κωμωδία- για τη Γάζα, είναι ορισμένες από τις νέες ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες και αξίζουν την προσοχή σας.

Επιστροφή στο Silent Hill (Return to Silent Hill)

Το εμβληματικό horror franchise επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Όταν ο Tζέιμς λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα από την χαμένη του αγάπη Mέρι, οδηγείται στο Silent Hill, μια πόλη που κάποτε του ήταν οικεία, αλλά τώρα έχει καταληφθεί από το σκοτάδι. Καθώς την αναζητά, ο Τζέιμς αντιμετωπίζει τερατώδη πλάσματα και αποκαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια που θα τον οδηγήσει στα όρια της λογικής του.

Στο ψυχολογικό θρίλερ τρόμου πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Ίρβιν (War Horse) στο ρόλο του Τζέιμς Σάντερλαντ, ενός άνδρα που δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να ξανασμίξει με τον έρωτα της ζωής του, τη Μέρι Κρέιν (Χάνα Έμιλι Άντερσον, Jigsaw).

Στην ουσία, το σενάριο είναι μια σύγχρονη επανέκδοση του μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης, καθώς ακολουθούμε τον Τζέιμς που κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Μέρι. Η ταινία βασίζεται στο εξαιρετικά δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 2001 Silent Hill 2, το οποίο επανακυκλοφόρησε η KONAMI τον Οκτώβριο του 2024 με μεγάλη επιτυχία και πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες της κυκλοφορίας του.

{https://youtu.be/EU31YntPRDU?si=QeQ8fCXuVkhLDhSp}

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 3 (The Strangers - Chapter 3)

Οι Άγνωστοι επιστρέφουν στο τρίτο κεφάλαιο της ιστορίας, και η Madelaine Petsch θα αναμετρηθεί μαζί τους για μια τελευταία φορά.

Στην τελευταία ταινία της τριλογίας, η Μάγια αντιμετωπίζει τους μασκοφόρους δολοφόνους για μια τελευταία φορά σε έναν βάναυσο κύκλο επιβίωσης και εκδίκησης.

Σημαδεμένοι από μια τρομακτική αποκάλυψη, η Μάγια και οι «Ξένοι» οδηγούνται αναπόφευκτα σε μια σκληρή, χωρίς επιστροφή σύγκρουση, μια τελική αναμέτρηση που αποδεικνύει πως πια δεν είναι καθόλου άγνωστοι μεταξύ τους.



{https://youtu.be/C3lFOFv1x7w?si=H7eJYg9LngDV6jjs}

Βοήθεια! (Send Help)

Η Linda Liddle (Rachel McAdams) και ο Bradley Preston (Dylan O’Brien), είναι δύο συνάδελφοι που βρίσκονται ξαφνικά εγκαταλελειμμένοι σε ένα έρημο νησί, αφού είναι οι μόνοι επιζώντες από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Στο νησί, πρέπει να ξεπεράσουν τα μεταξύ τους προβλήματα και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν, αλλά τελικά, καταλήγουν σε μια άβολη και σκοτεινά χιουμοριστική μάχη θέλησης και εξυπνάδας προκειμένου να βγουν ζωντανοί.

«Πάντα μου άρεσαν οι ιστορίες όπου ενδιαφέροντες, δυναμικοί χαρακτήρες ωθούνται στα άκρα», λέει ο σκηνοθέτης Sam Raimi. «Στην ιστορία μας, οι αλλαγές στην ισορροπία δυνάμεων δημιουργούν μια κλιμακούμενη κατάσταση γεμάτη απρόσμενες ανατροπές και suspense».



{https://youtu.be/J0jAC9M0cEw?si=fALSPH8euNEEJgIv}

Ο Ήχος της Πτώσης (Sound of Falling)

Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2025 και επίσημη πρόταση της Γερμανίας για το Διεθνές Όσκαρ για ένα αλησμόνητο σκηνοθετικό έργο που, με ποιητική ατμόσφαιρα και εικόνες μοναδικής ομορφιάς, εξερευνά τη διαγενεακή κληρονομιά του πόνου και της μνήμης.

Τέσσερα κορίτσια μεγαλώνουν σε απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία. Αν και ζουν σε διαφορετικές εποχές, οι ιστορίες τους αποκαλύπτουν όσα τις συνδέουν, θολώνοντας παρελθόν και παρόν. Με ποιητική ατμόσφαιρα και δυνατές εικόνες, το βραβευμένο στις Κάννες έργο της Μάσα Σιλίνσκι εξερευνά τη διαγενεακή κληρονομιά του πόνου και της μνήμης.

{https://youtu.be/jJrJ8sYpyjw?si=5kfYtoGUtTzEaj5-}

Δυο Εισαγγελείς (Two Prosecutors)

Σοβιετική Ένωση, 1937. Χιλιάδες επιστολές κρατουμένων, που κατηγορήθηκαν άδικα από την κυβέρνηση, καίγονται σε ένα κελί φυλακής. Σχεδόν από θαύμα, μία από αυτές φτάνει στον προορισμό της: στο γραφείο του νεοδιορισμένου τοπικού εισαγγελέα, Αλεξάντερ Κορνιέφ.



Ο Κορνιέφ κάνει τα πάντα για να συναντήσει τον κρατούμενο - θύμα πρακτόρων της μυστικής αστυνομίας, της NKVD. Αφοσιωμένος μπολσεβίκος με ακεραιότητα, ο νεαρός εισαγγελέας υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά.



Η αναζήτησή του για δικαιοσύνη θα τον οδηγήσει μέχρι το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στη Μόσχα.



Η ταινία Δύο Εισαγγελείς διαδραματίζεται στην εποχή των μεγάλων σταλινικών εκκαθαρίσεων και παρακολουθεί την κατάδυση ενός ανθρώπου στους διαδρόμους ενός απολυταρχικού καθεστώτος που δεν κανείς δεν τολμά να το καταγγείλει.

{https://youtu.be/ZgCGsC5_Kao?si=jvXnzcVZnDtH5s2J}

Κάποτε στη Γάζα (Once Upon a Time in Gaza)

Φεστιβάλ Καννών 2025: Βραβείο Σκηνοθεσίας Ένα Κάποιο Βλέμμα

Γάζα, 2007. Ο Γιάχια, ένας νεαρός φοιτητής, αναπτύσσει μια φιλία με τον Οσάμα, έναν χαρισματικό ιδιοκτήτη εστιατορίου με μεγάλη καρδιά. Μαζί αρχίζουν να διακινούν ναρκωτικά παράλληλα με τις παραδόσεις φαλάφελ, όμως σύντομα αναγκάζονται να αναμετρηθούν με έναν διεφθαρμένο αστυνομικό και το μεγάλο εγώ του.



{https://youtu.be/E4NzgkXYWk4?si=xi8x3CFuTPDMxmDq}

Stray Kids: The dominATE Experience

Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-Pop, σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, το Stray Kids: The dominATE Experience είναι μια επική συναυλιακή ταινία που προσφέρει στους θαυμαστές μια καθηλωτική εμπειρία από την πρώτη σειρά και μοναδική πρόσβαση στο αγαπημένο τους συγκρότημα.

{https://youtu.be/WdbF1Zm-xPo?si=tcD4G3dlHR3pVTMh}

Δενδρολίβανο (Rosemary)

Η νέα ταινία του Αλέξανδρου Μαράκη – Μπούρκα.

Ο Στέφανος με την ποίηση του αγγίζει την καρδιά του νεαρού ζωγράφου, Παύλου, και οι δύο τους αναπτύσσουν μια μοναδική γλώσσα επικοινωνίας, ζώντας μια ρομαντική και αθώασχέση. Όταν η οικογένεια του Παύλου ανακαλύπτει τη σχέση τους, προσπαθεί με βασανιστικά μέσα να τον «εξαγνίσει» από τον «δαίμονα» που πιστεύουν ότι κατοικεί μέσα του.

{https://youtu.be/hJPo9kiZr9E?si=XYWxAX1YBdzvCxUX}

Διπλόδοκος, το Δεινοσαυράκι (Diplodocus)

Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός, καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, ο Διπλόδοκος αποφασίζει να τους βρει. Έτσι ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια, γεμάτη φανταστικά πλάσματα, απίθανα μέρη και νέους φίλους. Με θάρρος και καλοσύνη, ο Διπλόδοκος θα προσπαθήσει να σώσει τους γονείς του και τον κόσμο του.

{https://youtu.be/TCDj_AQLYIQ?si=7WGrfd376Dp-6QWa}