«Η στοχοποίηση αθώων πολιτών αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Πακιστάν Ασίφ Αλί Ζαρντάρι.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν έπειτα από έκρηξη σε σιιτικό τζαμί - πιθανότατα σε επίθεση αυτοκτονίας, αν και η αιτία δεν έχει επίσημα προσδιοριστεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί Khadija Tul Kubra κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής.

«Η ομάδα μας βρίσκεται επί τόπου και βρισκόμαστε στη διαδικασία επιβεβαίωσης της αιτίας», ανέφερε ανώτερος αστυνομικός αξιωματούχος στο Al Jazeera.

Σε ανακοίνωση, η διοίκηση του Ισλαμαμπάντ ανέφερε ότι 169 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την άφιξη των σωστικών ομάδων στον χώρο της έκρηξης.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera έδειχναν σώματα να κείτονται στο πάτωμα του τζαμιού, περιτριγυρισμένα από σπασμένα τζάμια και συντρίμμια.

Στο νοσοκομείο Pakistan Institute of Medical Sciences, δημοσιογράφοι του AFP είδαν αρκετούς ενήλικες και παιδιά να μεταφέρονται σε φορεία ή με τα χέρια.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ εξέφρασε τον «βαθύ του πόνο» για το περιστατικό.

Σημειώνεται πως τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε μηχανισμό στην είσοδο του Δικαστικού Συγκροτήματος του Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες. Τον Σεπτέμβριο του 2008, πάλι, ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατίναξε ένα φορτηγό στο ξενοδοχείο Marriott του Ισλαμαμπάντ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 63 άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 250.