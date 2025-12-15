16 νεκροί είναι ο απολογισμός από την χτεσινή τρομοκρατική επίθεση σε πολυσύχναστη παραλία του Σίδνεϊ.

Ένα 12χρονο κορίτσι, ένας ραβίνος, ένας επιζήσας του Ολοκαυτώματος και ένας Γάλλος υπήκοος συγκαταλέγονται μεταξύ των θυμάτων της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή (14/12) στη διάσημη παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ. Οι αυστραλιανές Αρχές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη, τρομοκρατική και αντισημιτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της Αστυνομίας, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 40 τραυματίες νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά. Στον αριθμό των νεκρών περιλαμβάνεται και ένας από τους δράστες, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

{https://x.com/deves_katherine/status/2000130182188036470?s=20}

Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, οι δράστες ήταν πατέρας και γιος: ένας 50χρονος άνδρας, που είναι νεκρός, και ο 24χρονος γιος του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν αναζητείται τρίτος δράστης, αν και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 18:45 τοπική ώρα, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες στιγμές του Σαββατοκύριακου, την ώρα που πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την εβραϊκή γιορτή του Χανουκά. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική ενέργεια με ξεκάθαρο στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ».

{https://x.com/amsahilofficial/status/2000173232381673960?s=20}

Σε ένδειξη εθνικού πένθους, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζι ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ολόκληρη τη χώρα. «Είναι ένας φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης», ανέφερε σε δήλωσή του.

Οι Αρχές αποκάλυψαν επίσης ότι εντοπίστηκε αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε όχημα που συνδέεται με τον νεκρό δράστη, ενώ πυροτεχνουργοί ερευνούν την περιοχή για τυχόν επιπλέον εκρηκτικά.

{https://x.com/BaateinStockKi/status/2000139395371049017?s=20}

Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της αιματοχυσίας φέρεται να έπαιξε ένας περαστικός, ο 43χρονος Αχμέντ αλ Αχμέντ, μουσουλμάνος ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ. Όπως καταγράφεται σε βίντεο, όρμησε εναντίον ενός από τους ενόπλους και κατάφερε να τον αφoπλίσει, σώζοντας – σύμφωνα με τις Αρχές – δεκάδες ζωές. Ο Κρις Μινς τον χαρακτήρισε «πραγματικό ήρωα», τονίζοντας ότι η γενναιότητά του απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

{https://x.com/jahannzaib_/status/2000196001504911414?s=20}

Τέλος, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκε ο 24χρονος δράστης, Ναβίντ Άκραμ, κάτοικος προαστίου του Σίδνεϊ, στο σπίτι του οποίου πραγματοποιήθηκε έφοδος. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα κίνητρα και το πλήρες εύρος της επίθεσης.

Τι λένε Έλληνες που έζησαν τον τρόμο

Την κατάσταση που επικράτησε στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια και μετά το μακελειό με τους 11 νεκρούς στην πασίγνωστη παραλία Μπόνταϊ, περιέγραψαν τρεις Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο Νίκος Μπουρμπανιώτης και η Λυδία Μπουλουκβάση, μίλησαν για το πώς βίωσαν την τρομοκρατική επίθεση, κάνοντας λόγο για χαοτική κατάσταση, ουρλιαχτά ενώ τόνισαν ότι υπάρχει φόβος για την επόμενη ημέρα. Η Έλενα Ματσούκα περιέγραψε πώς είδε τους δράστες να πυροβολούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dey7p5ltxsi9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα όπλα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε σήμερα πως τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, μετά την επίθεση σε παγκοσμίως γνωστή παραλία στο Σίδνεϊ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός του Χάνουκα, από τις σημαντικότερες ημέρες στο εβραϊκό εορτολόγιο.

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει ιδίως την ανάγκη να υιοθετήσουμε αυστηρότερους νόμους όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο ένας από τους δράστες της επίθεσης είχε νομίμως στην κατοχή του έξι πυροβόλα όπλα.

Η επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 παριστάμενοι κι ο ένας από τους δράστες. Πρόκειται για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα της Ωκεανίας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών διευκρίνισε πως ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται είναι ο περιορισμός του αριθμού των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και η περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.