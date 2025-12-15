Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλη εξοικονόμηση.

Το ζεστό νερό στο σπίτι μπορεί να γίνει η πιο «κρυφή» αιτία υψηλών λογαριασμών. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας καταναλώνει πολλή ενέργεια, αλλά με έξυπνη χρήση μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση έως και 50%, χωρίς να στερηθείτε άνεση.

Κλείστε τον όταν δεν χρειάζεται

Πολλοί αφήνουν τον θερμοσίφωνα ανοιχτό όλη μέρα. Κάθε λεπτό που λειτουργεί άσκοπα σημαίνει:

Περισσότερη ενέργεια

Ταχύτερη φθορά της αντίστασης

Απώλεια θερμότητας

Tip: Θερμάνετε μόνο τη στιγμή που χρειάζεστε το νερό — 15–20 λεπτά αρκούν συνήθως.

Ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία

Δεν χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες για καθημερινή χρήση. Η ιδανική ρύθμιση είναι 50–60°C.

Με αυτόν τον τρόπο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος

Προστατεύεται η αντίσταση

Περιορίζονται οι θερμικές απώλειες

Αποφύγετε τα μικρά «ανάψε-σβήσε»

Το συνεχές άνοιγμα για λίγα δευτερόλεπτα αυξάνει το κόστος. Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα χρήσης ώστε:

Η αντίσταση να λειτουργεί λιγότερες φορές

Το νερό να ζεσταίνεται σωστά με μια φορά

Περιορίστε τη σπατάλη νερού

Το νερό που περιμένει να ζεσταθεί «χάνεται» μαζί με την ενέργεια. Μερικές απλές κινήσεις:

Σύντομα ντους αντί για μπανιέρα

Ντους με κεφαλή χαμηλής ροής

Μείωση χρόνου ντους

Ελέγξτε τον θερμοσίφωνα σας

Οι παλιές ή φθαρμένες συσκευές:

Χάνουν θερμότητα γρηγορότερα

Ζεσταίνουν πιο αργά

Καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα

Συμβουλή: Αν αργεί να ζεστάνει ή κάνει θορύβους, εξετάστε επισκευή ή αντικατάσταση.

Μην παραμελείτε την καθαριότητα της αντίστασης

Τα άλατα αυξάνουν τον χρόνο θέρμανσης και μειώνουν τη διάρκεια ζωής. Ένας τακτικός καθαρισμός από τεχνικό βοηθά στη μείωση κόστους και φθοράς.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες: εκμεταλλευτείτε την ενέργεια του ήλιου

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον λογαριασμό, αρκεί:

Η ηλεκτρική αντίσταση να λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά

Η χρήση να γίνεται κατά τη διάρκεια ή μετά την ηλιοφάνεια

Μικρές αλλαγές = Μεγάλη εξοικονόμηση

Με απλές καθημερινές συνήθειες: