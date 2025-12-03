Προγράμματα - όπως δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας - βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς πόρους είτε από ευρωπαϊκά ταμεία.

Το νέο νομοσχέδιο για τη «Ρύθμιση της δέσμευσης, χρήσης, μεταφοράς και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να λύσει ένα κρίσιμο ζήτημα που απειλούσε την ομαλή ολοκλήρωση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και άλλων κτιρίων.

Τα προγράμματα αυτά - όπως δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας - βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς πόρους είτε από ευρωπαϊκά ταμεία. Ωστόσο, υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικά κονδύλια για τους πολίτες, καθώς δεν υπήρχε επαρκής θεσμική πρόβλεψη για τον φορέα που θα αναλάμβανε τον ρόλο του υλοποιητή και του φορέα πληρωμών. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεων ήταν αβέβαιη και οι στόχοι για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας κινδύνευαν να μην επιτευχθούν.

Με τη νέα διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ορίζει, με υπουργική απόφαση, δύο φορείς που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον κρίσιμο ρόλο: το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ). Οι φορείς αυτοί θα μπορούν όχι μόνο να υλοποιούν προγράμματα, αλλά και να διαχειρίζονται τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, εξασφαλίζοντας ότι οι ενισχύσεις φτάνουν έγκαιρα στους πολίτες.

Ειδικά το ΚΑΠΕ αποκτά ενισχυμένο ρόλο: θα μπορεί να αναλαμβάνει τον έλεγχο προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, τόσο κατά το στάδιο ένταξης των δικαιούχων όσο και στην ολοκλήρωση των έργων τους. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διοικητική ικανότητα του κράτους να «τρέξει» αποτελεσματικά δράσεις που είναι απαραίτητες για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό και τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Με απλά λόγια, το σχέδιο νόμου δεν αλλάζει τους στόχους ή τους κανόνες των προγραμμάτων, αλλά εξασφαλίζει ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι φορείς και διαδικασίες ώστε αυτά να ολοκληρώνονται χωρίς καθυστερήσεις, προστατεύοντας τους πόρους και τα οφέλη για τους πολίτες.