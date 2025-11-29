Το «ιταλικό μοντέλο», που έχει εισηγηθεί ο ΣΕΒ, παραμένει μεταξύ των επιλογών που μελετά η κυβέρνηση.

Η εγχώρια βιομηχανία παραμένει σε καθεστώς αναμονής, καθώς οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη λήψη μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί, την ώρα που η ανησυχία για την απώλεια ανταγωνιστικότητας κορυφώνεται.

Το «ιταλικό μοντέλο», που έχει εισηγηθεί ο ΣΕΒ, παραμένει μεταξύ των επιλογών που μελετά η κυβέρνηση, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι η οριστικοποίηση των μέτρων βρίσκεται προ των πυλών και ότι οι σχετικές συζητήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας έχουν εντατικοποιηθεί, με την αγορά να αναμένει πλέον χειροπιαστές αποφάσεις εντός των επόμενων ημερών.

Το πρόσφατο σοκ από την ανακοίνωση της Norsk Hydro ότι έως το 2026 θα κλείσει έξι εργοστάσια διέλασης αλουμινίου σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ολλανδία και Ιταλία, μετά και τα προηγούμενα «λουκέτα» και περιορισμούς παραγωγής σε Γαλλία και Βρετανία, ενίσχυσε τον προβληματισμό στους κόλπους της ελληνικής βιομηχανίας, η οποία ήδη επιβαρύνεται με σημαντικά υψηλότερο ενεργειακό κόστος από τους βασικούς ευρωπαίους ανταγωνιστές της.

Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να ασκεί ασφυκτική πίεση στη βιομηχανική παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία βλέπει τη θέση της να διαβρώνεται απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Παράλληλα, οι στοχευμένες παρεμβάσεις μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών εντείνουν το αίσθημα υστέρησης στην ελληνική πλευρά. Η Γερμανία ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες επιδότηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τη βαριά βιομηχανία, ορίζοντας ανώτατη τιμή περίπου 5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για την περίοδο 2026-2028, σε συνδυασμό με μειώσεις φόρων και τελών δικτύου.

Λίγες ημέρες αργότερα, και υπό την πίεση της δικής της βιομηχανίας, η Γαλλία παρουσίασε σχέδιο μείωσης της φορολογίας στους λογαριασμούς ρεύματος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Το Παρίσι προβλέπει από το 2026 σημαντική περικοπή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ηλεκτρικό ρεύμα, ύψους 5-7 ευρώ/MWh, αποδεχόμενο απώλεια εσόδων 2,8 δισ. ευρώ.