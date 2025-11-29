Η υποχώρηση αυτή επιβεβαιώνει την πτωτική τάση που καταγράφεται από τις αρχές του έτους.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2025 υποβλήθηκαν συνολικά 6.212 αιτήσεις για άδεια παραμονής μέσω του προγράμματος «χρυσή βίζα», αριθμός μειωμένος κατά 12% σε σχέση με τις 7.052 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η υποχώρηση αυτή επιβεβαιώνει την πτωτική τάση που καταγράφεται από τις αρχές του έτους, καθώς και τη σαφή εξομάλυνση της αγοράς μετά την έντονη δραστηριότητα της διετίας 2023-2024, όταν οι συνεχείς αυξήσεις στο ελάχιστο όριο επένδυσης είχαν προκαλέσει «κύμα» αιτήσεων, κυρίως στην Αττική.

Η πτώση αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στα μηνιαία στοιχεία, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 49%, φτάνοντας τις 458 έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεχίζει να διαχειρίζεται υψηλό όγκο εκκρεμοτήτων, καθώς 10.946 αιτήσεις για αρχική άδεια επενδυτή παραμένουν σε αναμονή, με τον χρόνο εξέτασης να εκτιμάται ότι θα υπερβεί τον έναν χρόνο.

Παρά τη μείωση στον ρυθμό υποβολής νέων αιτήσεων, ο αριθμός των εγκρίσεων έχει εκτοξευθεί. Στο φετινό δεκάμηνο χορηγήθηκαν 7.156 νέες άδειες αρχικού επενδυτή, αύξηση 109% σε σχέση με τις 3.414 που είχαν δοθεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Από την έναρξη του προγράμματος και έως τον Οκτώβριο του 2025 έχουν εγκριθεί συνολικά 25.573 άδειες και ανανεώσεις, ενώ επιπλέον 12.910 βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση, αριθμός που ανεβάζει το σύνολο στις 39.009 χωρίς την προσμέτρηση των μελών οικογενειών.

Οι συνολικές εισροές κεφαλαίων που έχουν προέλθει από το πρόγραμμα υπολογίζονται σε 6,44 δισ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας τις εκκρεμείς αιτήσεις, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 2,73 δισ. ευρώ, το συνολικό ύψος των επενδύσεων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9,17 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς ακινήτων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ έχει καταστήσει το πρόγραμμα πιο απαιτητικό. Για ακίνητα στην Αττική, στον Δήμο Θεσσαλονίκης και σε νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, η ελάχιστη επένδυση ορίζεται πλέον στις 800.000 ευρώ, ενώ απαιτείται και ελάχιστη επιφάνεια 120 τ.μ. Στην υπόλοιπη χώρα και στα μικρότερα νησιά, το ελάχιστο ποσό διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ. Εξαίρεση αποτελούν τα ακίνητα που προκύπτουν από αλλαγή χρήσης, για τα οποία το κατώτατο όριο περιορίζεται στις 250.000 ευρώ, συνοδευόμενο από απαγόρευση αξιοποίησης μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης.