Άλμα Ισραηλινών και Τούρκων στη χρυσή βίζα – Υποχωρεί το μερίδιο της Κίνας

Η «χρυσή βίζα» της Ελλάδας συνεχίζει να προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, με το Ισραήλ να αναδεικνύεται πλέον στην κορυφή αναλογικά με τον πληθυσμό του, ενώ ακολουθούν η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το τέλος Ιουλίου δείχνουν ραγδαία αύξηση των αιτήσεων, που αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα.

Οι Ισραηλινοί επενδυτές κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο 96%, αποκτώντας 510 άδειες διαμονής έναντι 260 πέρυσι. Το μέγεθος αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχεται από μια χώρα μόλις 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Ο πόλεμος στη Γάζα και η αίσθηση ανασφάλειας που επικρατεί έχουν ωθήσει περισσότερους Ισραηλινούς να στραφούν στην ελληνική αγορά, η οποία προσφέρει όχι μόνο επενδυτική διέξοδο αλλά και μια προοπτική ασφάλειας. Επιπλέον, η ήδη έντονη παρουσία Ισραηλινών στην Αθήνα, κυρίως μέσω ανακαινίσεων και αγορών κτιρίων, δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο εμπιστοσύνης που προσελκύει και νέους ενδιαφερόμενους.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται οι Τούρκοι με 2.449 άδειες, αριθμός αυξημένος κατά 152% σε σχέση με τις 970 του περσινού Ιουλίου. Παρά το μεγαλύτερο απόλυτο μέγεθος, ο αντίκτυπος σε σχέση με τον πληθυσμό των 86 εκατ. κατοίκων είναι μικρότερος συγκριτικά με το Ισραήλ. Η στροφή αυτή οφείλεται τόσο στις αλλαγές στο ελάχιστο όριο επένδυσης (που πλέον φτάνει τα 800.000 ευρώ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλα νησιά), όσο και στην προσπάθεια των Τούρκων πολιτών να προστατεύσουν τις αποταμιεύσεις τους από τον πληθωρισμό, που αν και μειώθηκε φέτος στο 35% παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Ακολουθούν οι Βρετανοί επενδυτές, οι οποίοι διαθέτουν 706 άδειες, με άνοδο 50,8% σε ετήσια βάση. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. έχει καταστήσει πιο δύσκολη την πρόσβαση στην Ευρώπη, γι’ αυτό και πολλοί Βρετανοί επιλέγουν την «χρυσή βίζα» της Ελλάδας ως μέσο διατήρησης δεσμών με την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Αμερικανοί με 518 άδειες, καταγράφοντας αύξηση 52%. Το ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 2024, όταν η πολιτική αστάθεια στη χώρα ώθησε πολλούς να στραφούν σε πιο ασφαλείς και σταθερές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη. Με χιλιάδες αιτήσεις να βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα, εκτιμάται ότι η παρουσία τους θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Κινέζοι, που εξακολουθούν να αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα σε απόλυτους αριθμούς, με 8.179 άδειες, ωστόσο εν συγκρίσει με τον πληθυσμό τους κατατάσσονται χαμηλότερα. Η αύξηση περιορίστηκε στο 14,7%, γεγονός που μείωσε το μερίδιό τους στο 47,4% από 56% πέρυσι. Οι αυξήσεις στα ελάχιστα ποσά επένδυσης έχουν επηρεάσει κυρίως τη μεσαία τάξη της Κίνας, που αποτελούσε το βασικό «καύσιμο» της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος μέχρι και τον Ιούλιο του 2025, 23.221 επενδυτές έχουν αποκτήσει «χρυσή βίζα». Οι ενεργές αρχικές άδειες ανέρχονται σε 17.254, ενώ 5.967 έχουν ανανεωθεί. Με βάση τις 11.887 εκκρεμείς αιτήσεις, εκτιμάται ότι στο προσεχές διάστημα ο συνολικός αριθμός θα φτάσει τους 34.000-35.000, με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 8,5 δισ. ευρώ.