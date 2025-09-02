Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Η τιμή του χρυσού σπάει ρεκόρ, φθάνει τα 3.500 δολάρια την ουγκιά

Η τιμή του χρυσού σπάει ρεκόρ, φθάνει τα 3.500 δολάρια την ουγκιά
Από την αρχή της χρονιάς, η τιμή του χρυσού ανέβηκε κατά ένα τρίτο, λόγω των ανησυχιών για ζητήματα τόσο γεωπολιτικά (Ουκρανία, Γάζα) όσο και εμπορικά (δασμοί).

Ο χρυσός κατέγραψε σήμερα νέα μεγάλη άνοδο, έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, στα 3.501 δολάρια την ουγκιά, ενώ το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφτηκε μόλις τον Απρίλιο, στις πρώτες συναλλαγές στις αγορές της Ασίας.

Οι επενδυτές μοιάζουν τελευταία να στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο αντί του δολαρίου, άλλης αξίας-καταφυγίου, εξαιτίας προσδοκιών πως θα μειωθούν τα επιτόκια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας και της ανησυχίας για την ανεξαρτησία της Fed (Federal Reserve, η αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα).

Η αμερικανική δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη αποφανθεί για την τύχη μέλους του διοικητικού συμβουλίου της – η Λίσα Κουκ ανακοινώθηκε πως αποπέμπεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που εκλήθηκε ως απειλή για την ανεξαρτησία του θεσμού που ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απαιτεί να μειώσει τα επιτόκια – καθώς η οικονομία των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπη, αντίθετα με όσα διατυμπανίζει ο μεγιστάνας, με δυσκολίες.

Η αγορά αναμένει να δει μείωση των επιτοκίων 0,25% στην προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της Fed (16η-17η Σεπτεμβρίου).

Η προοπτική κάνει λιγότερο ελκυστικό το δολάριο και τα ομόλογα του δημοσίου, που θεωρούνται αξίες-καταφύγια ανταγωνιστικές του χρυσού, εξ ου η στροφή στο πολύτιμο μέταλλο.

Ο χρυσός απογειώθηκε λοιπόν σήμερα, φθάνοντας τα 3.501,59 δολάρια ανά ουγκιά (31,1 γραμμάρια). Το προηγούμενο ρεκόρ, τον Απρίλιο, είχε αποδοθεί την εποχή στις αβεβαιότητες ως προς την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ ως προς εμπορικά και πάνω απ’ όλα δασμολογικά ζητήματα.

Από την αρχή της χρονιάς, η τιμή του χρυσού ανέβηκε κατά ένα τρίτο, λόγω των ανησυχιών για ζητήματα τόσο γεωπολιτικά (Ουκρανία, Γάζα) όσο και εμπορικά (δασμοί).

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

The Weeknd: To ιστορικό ρεκόρ που έσπασε στο Spotify

The Weeknd: To ιστορικό ρεκόρ που έσπασε στο Spotify

Entertainment
«Απλησίαστο» το παραδοσιακό σουβλάκι - Σχεδόν στα 7 ευρώ η τιμή του

«Απλησίαστο» το παραδοσιακό σουβλάκι - Σχεδόν στα 7 ευρώ η τιμή του

Ελλάδα
Ρεκόρ πωλήσεων για τη Lego

Ρεκόρ πωλήσεων για τη Lego

Επιχειρήσεις
Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε στο Netflix και έσπασε τα ρεκόρ

Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε στο Netflix και έσπασε τα ρεκόρ

Entertainment

NETWORK

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

ienergeia.gr
Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

ienergeia.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

ienergeia.gr
Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

healthstat.gr
Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

healthstat.gr