Η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος σε χαμηλό οκτώ εβδομάδων έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων κατέστησε τα πολύτιμα μέταλλα πιο ελκυστικά για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ.

Ο χρυσός κινείται ανοδικά κινούμενος στο υψηλότερο επίπεδο μηνός, μετά τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, εξέλιξη που αποδυνάμωσε το δολάριο και ενίσχυσε τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα.

Στη spot αγορά ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,2% στα 4.280,08 δολάρια ανά ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 21 Οκτωβρίου, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου είναι στα 4.313 δολάρια ανά ουγγιά.

Η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος σε χαμηλό οκτώ εβδομάδων έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων κατέστησε τα πολύτιμα μέταλλα πιο ελκυστικά για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων ενίσχυσε τη θέση του χρυσού ως επενδυτικού καταφυγίου, καθώς πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει τόκο.

Η Fed προχώρησε στην τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβράδυνσης ή παύσης των περαιτέρω μειώσεων, καθώς παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό, ο οποίος εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2%.

Οι αγορές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την ανακοίνωση της έκθεσης για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις 16 Δεκεμβρίου να αναμένεται να προσφέρει νέα στοιχεία για τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Θετικό αντίκτυπο στο επενδυτικό κλίμα είχε επίσης η απόφαση της ινδικής ρυθμιστικής αρχής συντάξεων να επιτρέψει επενδύσεις σε ETF χρυσού και ασημιού για τα συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας.