Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 12.00 - Θα πωλούνται και διήμερα εισιτήρια (για Florence & The Machine και The Cure).

Οι Florence & Τhe Machine επιστρέφουν στην Ελλάδα για να παίξουν ως headliners στην πρώτη μέρα του Ejekt Festival 2026!

To κορυφαίο βρετανικό συγκρότημα θα εμφανιστεί στις 14 Ιουλίου στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της Everybody Scream Tour.

Σε συνδυασμό με τους The Cure που έχουν ήδη ανακοινωθεί ως headliners τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ στις 15 Ιουλίου, το φετινό line-up του Ejekt Festival είναι βγαλμένο από τα όνειρα των μουσικόφιλων, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα ονόματα!

Η μεγάλη επιστροφή της Florence Welch στη χώρα μας είναι γεγονός! Η λατρεία που της δείχνει το ελληνικό κοινό είναι εντυπωσιακή, ενώ και η ίδια δεν κρύβει τον ιδιαίτερο δεσμό που νιώθει με την Ελλάδα.

H ιέρεια της σύγχρονης βρετανικής μουσικής μόλις κυκλοφόρησε τον 6ο δίσκο της Everybody Scream και ανέβηκε στο Νο1 των charts, κάτι που έχει κάνει με όλα τα albums ως σήμερα! Ο δίσκος αποδεικνύει ότι η Florence βρίσκεται στο ζενίθ της δημιουργικότητας αλλά και των ερμηνευτικών δυνάμεων της, σχεδόν δύο δεκαετίες από την πρώτη γνωριμία μας μαζί της.

Σε αυτές τις δύο δεκαετίες είχαμε την ευτυχία να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μιας πραγματικά ξεχωριστής περίπτωσης καλλιτέχνη που ξεπερνάει τα όρια των μουσικών ειδών αλλά και των εποχών.

Η Florence θα ήταν σταρ πρώτου βεληνεκούς, είτε είχε γεννηθεί στα 60ς είτε στην εποχή μας. Έχει τη στόφα των greats, των τοτεμικών ινδαλμάτων της ιστορίας της μουσικής. Μια νύμφη επί σκηνής, μια κυριαρχική μαινάδα στο studio, μια φωνή που επιβάλλεται και ερμηνευεί τραγούδια που μιλούν για τα μεγάλα, αρχέγονα θέματα της ανθρώπινης κατάστασης.

Τραγούδια όπως τα Dog Days Are Over, Shake It Out, You’ve Got The Love, Sweet Nothing, Hunger, What Kind Of Man, My Love δικαιολογούν απόλυτα τα δισεκατομμύρια των streams, τα εκατομμύρια πωλήσεων δίσκων αλλά κυρίως την φήμη της ξεχωριστής, της μεγάλης δημιουργού και ερμηνεύτριας του 21ου αιώνα.

Στην εμφάνισή της στο Ejekt Festival 2026 θα παρουσιάσει υλικό από ολόκληρη τη δισκογραφία της, καθώς και για πρώτη φορά τον νέο δίσκο Everybody Scream.

Περισσότερα ονόματα και πληροφορίες για το EJEKT Festival 2026 θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι

Θα πωλούνται και διήμερα εισιτήρια (14.07 Florence & The Machine, 15.07 The Cure) και θα μπορεί να γίνει και αναβάθμιση των μονοήμερων εισιτηρίων σε διήμερα.

Εισιτήρια - Τιμές

Αρένα G/A Zone B

Early bird: 70 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 75 Ευρώ

Β’ φάση προπώλησης: 80 Ευρώ

Zone A

Early bird: 120 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 135 Ευρώ

VIP

Early bird: 190 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 230 Ευρώ

AMEA : 65 Ευρώ

Διήμερα Εισιτήρια

Αρένα G/A Zone B

Early bird: 140 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 145 Ευρώ

Β’ φάση προπώλησης: 150 Ευρώ

Zone A



Early bird: 245 Ευρώ

Α΄ φάση προπώλησης: 260 Ευρώ

Αναβάθμιση εισιτηρίων

Οι κάτοχοι εισιτηρίων για την Day2 (15.07 The Cure) που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το εισιτήριό τους σε διήμερο, θα πρεπει να στείλουν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το email που τους έχει ερθει από το more.com κατά την αγορά του εισιτηρίου τους για την Day2, ώστε να μπορεσει να γίνει η αλλαγη.

Η διαδικασία της αναβάθμισης εισιτηρίων σε διήμερα θα ξεκινήσει στις 01 Δεκεμβρίου.

Σημαντική σημείωση



Για την αυξημένη ασφάλεια των θεατών και την αποτροπή της παράνομης μεταπώλησης, έχει ενεργοποιηθεί από το More.com η λειτουργία προγραμματισμένης αποστολής εισιτηρίων για αυτή την εκδήλωση. Τα εισιτήρια θα σταλούν αυτόματα λίγες ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.more.gr, τα Public και το υπόλοιπο δίκτυο του more.

Οι μεταπωλητές των εισιτηρίων χρεώνουν έξοδα διαχείρισης ανάλογα με το τιμολόγιο τους.

Εισιτήρια για ΑμεΑ: Για τα ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Εισιτήρια για παιδιά: Δεν απαιτείται εισιτήριο για τα παιδιά έως και 7 ετών.



Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται παιδιά έως και 10 ετών στην Ζώνη Α (Front Of Stage) και στην ζώνη VIP.

Τα VIP εισιτήρια αφορούν υπερυψωμένο σημείο, με ξεχωριστή είσοδο, bar και τουαλέτες.

Πληροφορίες: www.ejekt.gr