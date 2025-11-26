Για ένα τριήμερο, η Τεχνόπολη γίνεται σημείο συνάντησης για συγγραφείς και δημοσιογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με καλεσμένους κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF), στις 27–29 Μαρτίου 2026, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η πρώτη γνωριμία με το φεστιβάλ που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, σε συνέντευξη Τύπου στο ΙNNOVATHEΝS της Τεχνόπολης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Με το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, η πόλη μας εισέρχεται δυναμικά στον παγκόσμιο λογοτεχνικό χάρτη. Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων εμπνεύστηκε τη δημιουργία ενός πολιτιστικού θεσμού, που είμαι σίγουρος ότι θα αφήσει το στίγμα του και θα γίνει σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Τον Μάρτιο του 2026 ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, κορυφαίους συγγραφείς που έχουν αποσπάσει σημαντικά βραβεία. Ανάμεσά μας θα βρεθούν δύο από τους πιο πολυσυζητημένους και ρηξικέλευθους συγγραφείς της διεθνούς σκηνής, ο Ντέιβιντ Σολόι και ο Πολ Λιντς, καθώς και η Αμερικανίδα μυθιστοριογράφος Νικόλ Κράους. Θέτουμε τις βάσεις ώστε η Αθήνα να γίνει ετήσιο σημείο συνάντησης της διεθνούς λογοτεχνικής κοινότητας».

Ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωστής Παπαϊωάννου, δήλωσε: «Η Αθήνα αποκτά έναν νέο διεθνή θεσμό εξωστρεφή και σύγχρονο, συντονισμένο με τον παλμό που χτυπάει στις πόλεις των μεγάλων λογοτεχνικών φεστιβάλ. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ, με επίκεντρο τους συγγραφείς και τις ιδέες τους, μια συνάντηση με την ίδια την ιδέα της μυθοπλασίας. Στην Τεχνόπολη θα στηθεί μια ζωντανή γιορτή του γραπτού λόγου, που θα συγκεντρώσει συγγραφείς, αναγνώστες και λάτρεις του πολιτισμού. Θέλουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις όπου το κοινό θα γνωρίσει αγαπημένους συγγραφείς, θα ανακαλύψει νέες φωνές, θα συζητήσει μαζί τους. Όλα αυτά, με το βλέμμα και τη σκέψη στις προκλήσεις του καιρού μας, τα μεγάλα πλανητικά θέματα του 21ου αιώνα και τη σχέση τους με τη συγγραφική σκέψη. Ταυτόχρονα, θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να ενισχύσουμε τη λογοτεχνική μνήμη του αστικού χώρου, την Αθήνα ως πόλη στη λογοτεχνία».

Η Τεχνόπολη γίνεται σημείο συνάντησης για συγγραφείς, δημοσιογράφους και ανθρώπους όλων των ηλικιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που παρακολουθούν στενά τη λογοτεχνία, την τέχνη, την ιστορία, τις κοινωνικές αλλαγές και τις καινούργιες ιδέες. Θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να προσεγγίσουν μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη διεθνή σκέψη. Μια σειρά ειδικά επιμελημένων παράλληλων δράσεων θα προσφέρει στους επισκέπτες και στις επισκέπτριες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά και να συναντήσουν προσωπικά τους δημιουργούς.

Τι περιλαμβάνει το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας

Σε καλλιτεχνική επιμέλεια των συγγραφέων και μεταφραστών Χρήστου Αστερίου και Λευτέρη Καλοσπύρου και της δημοσιογράφου και βιβλιοκριτικού Μικέλας Χαρτουλάρη, το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας καλεί το κοινό να ζήσει τη λογοτεχνία μέσα από διάλογο, διάδραση και ανταλλαγή ιδεών.

Οι συζητήσεις και οι ομιλίες κορυφαίων διεθνών συγγραφέων αλλά και Ελλήνων εκπροσώπων από τους χώρους του βιβλίου, της δημοσιογραφίας και του σινεμά θα φωτίσουν, μεταξύ άλλων, επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το ανήσυχο ελληνικό και διεθνές κοινό, όπως η έμφυλη βία, ο ρατσισμός, η άνοδος της ακροδεξιάς, το μεταναστευτικό, η οπτική του ανδρικού και του γυναικείου βλέμματος στη λογοτεχνία, η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον θα έχει το αφιέρωμα στον Μένη Κουμανταρέα και στη λογοτεχνική απεικόνιση της Αθήνας από τα ’60s μέχρι σήμερα.

Στην πρώτη διοργάνωσή του, το AILF φέρνει στην Αθήνα –μεταξύ άλλων σημαντικών ονομάτων– δύο πολυσυζητημένους συγγραφείς που τιμήθηκαν με το βραβείο Booker, τον Ντέιβιντ Σολόι (Booker 2025), και τον Πολ Λιντς (Booker 2023), που έχει συναρπάσει τη διεθνή λογοτεχνική σκηνή. Θα συμμετάσχουν επίσης η Αμερικανίδα Νικόλ Κράους, μία από τις σημαντικότερες μυθιστοριογράφους της εποχής μας, καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής, συγγραφέας και επιδραστικός ακτιβιστής Λιλιάν Τυράμ. Από τον χώρο της διεθνούς δημοσιογραφίας, το φεστιβάλ φιλοξενεί την Μερβ Έμρε, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, δοκιμιογράφο, κριτικό λογοτεχνίας και τακτική συνεργάτιδα του κορυφαίου αμερικανικού περιοδικού The New Yorker και τον Τόμας Μίνεϊ, διευθυντή του εμβληματικού λογοτεχνικού περιοδικού Granta.

Πέρα από τις συζητήσεις και τις ομιλίες, το πρόγραμμα –που θα ανακοινωθεί αναλυτικά προσεχώς– περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια, έκθεση, υπογραφές βιβλίων, προβολές, μουσικά γεγονότα και άλλες δράσεις που εμπλουτίζουν την εμπειρία του φεστιβάλ και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Μια πολυμορφική, ανοιχτή εμπειρία όπου οι λέξεις, οι ιστορίες και οι φωνές συναντιούνται και συνθέτουν κάτι νέο – μια πραγματική γιορτή της λογοτεχνίας στην καρδιά της Αθήνας.

Στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας συμμετέχουν οι: Σέλβα Αλμάδα, Καρολίν Έμκε, Μερβ Έμρε, Νικόλ Κράους, Πολ Λιντς, Τόμας Μίνεϊ, Κέβιν Μπάρι, Ματέο Νούτσι, Λεϊλά Σλιμανί, Ντέιβιντ Σολόι, Λιλιάν Τυράμ, Καταρίνα Φόλκμερ και οι Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Άθως Δημουλάς, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Κώστας Καλτσάς, Κωστής Καρπόζηλος, Τίνα Μανδηλαρά, Νίκος Μάντης, Παναγιώτης Μένεγος, Νίκος Μπακουνάκης, Σοφία Νικολαΐδου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κάλλια Παπαδάκη, Κωστής Παπαϊωάννου, Δημήτρης Πλάντζος, Δανάη Σιώζιου, Αλεξάνδρα Τράντα, Βίκυ Τσελεπίδου, Μαρία Φακίνου, Ελιάνα Χουρμουζιάδου, Χρήστος Χρυσόπουλος.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας έχει αναλάβει η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με στόχο να καθιερωθεί ως το ετήσιο ραντεβού της λογοτεχνικής κοινότητας της πόλης και των αναγνωστών της, σε ένα περιβάλλον ανοιχτό, συμμετοχικό και προσιτό σε όλους.

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μεγάλου Χορηγού της Τεχνόπολης, COSMOTE TELEKOM, του Χορηγού Μετακίνησης του AILF, Welcome Pickups, καθώς και με τη συνεργασία του Goethe-Institut Athen, του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Ιταλικού Mορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

