Οι επενδυτές στρέφονται ξανά στον χρυσό, εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερα επιτόκια.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών εβδομάδων, καθώς η Γερουσία ενέκρινε το νομοσχέδιο που τερματίζει το παρατεταμένο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και οι αγορές τροφοδοτούνται από τις προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο.

Η τιμή spot του χρυσού ανέβηκε κατά 0,5% στα 4.137,06 δολάρια η ουγκιά, πλησιάζοντας τα 4.148,75 δολάρια - το υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Οκτωβρίου. Τα συμβόλαια Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ κινήθηκαν επίσης ανοδικά κατά 0,5%, στα 4.143,80 δολάρια.

Η αγορά βρήκε στήριξη στο γεγονός ότι το τέλος του shutdown θα επαναφέρει την κανονική ροή οικονομικών δεδομένων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές να αξιολογήσουν εκ νέου την κατάσταση της οικονομίας. Η καθυστέρηση στη δημοσίευση σημαντικών στοιχείων, όπως των μισθοδοσιών εκτός αγροτικού τομέα, είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα τις προηγούμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφονται ξανά στον χρυσό εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερα επιτόκια. Η πιθανότητα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση τον Δεκέμβριο ενισχύθηκε, καθώς η αμερικανική οικονομία εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης, με απώλεια θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο και μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο χαμηλότερο σημείο τριών και πλέον ετών.

Οι αγορές αποτιμούν τώρα περίπου 64% πιθανότητα για νέα μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα. Σε περιβάλλον μειωμένων αποδόσεων και αυξημένης αβεβαιότητας, ο χρυσός παραμένει ελκυστικός ως σταθερή επενδυτική επιλογή.

Η τελική ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, γεγονός που θα άρει και επίσημα το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ. Μετά από αυτό, η αγορά θα στρέψει την προσοχή της στα οικονομικά στοιχεία που θα αρχίσουν να δημοσιεύονται ξανά και στις ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.