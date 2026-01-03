Μετά τις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές.

Έως το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα έρθει η Βουλή η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Για να εφαρμοστεί από τις επόμενες κάλπες βάσει του Συντάγματος απαιτούνται 200 ψήφοι.

Στην κυβέρνηση, από τη στιγμή που Νέα Δημοκρατία (156 βουλευτές και 3 πρώην «Σπαρτιάτες» που στηρίζουν κάθε της πρωτοβουλία) και ΠΑΣΟΚ (33 βουλευτές) είναι υπέρ, θεωρούν βέβαιο ότι οι 200 ψήφοι θα υπάρξουν. Ελπίζουν, άλλωστε, σε κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας (6 βουλευτές), Νίκη (8 βουλευτές), Ελληνική Λύση (11 βουλευτές), αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία των Ανεξάρτητων (25 βουλευτές), ενώ εκτιμούν ότι στο τέλος θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ούτως ή άλλως αν γίνουν διπλές εκλογές ο νόμος για τους Έλληνες του εξωτερικού θα εφαρμοστεί, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπερψηφιστεί η διάταξη εξ αρχής.

Αυτό βέβαια δεν είναι λόγος το Μαξίμου να εκβιάσει για μικροκομματικούς λόγους τα άλλα κόμματα αλλά πρέπει να γίνουν προσπάθειες για ουσιαστική συναίνεση.

ΥΓ: Το γεγονός ότι ο εκλογικός νόμος θα έρθει μέχρι το καλοκαίρι σημαίνει πως μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο θα πρέπει να ξεχάσουμε τις εκλογές...

Β. Σκ.