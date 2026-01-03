Προτεραιότητα στους επιβάτες που πληρώνουν περισσότερα δίνουν οι αεροπορικές εταιρείες.

Οι αεροπορικές εταιρείες μπαίνουν στο 2026 ακολουθώντας μια στρατηγική που γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη: δίνουν προτεραιότητα στους επιβάτες που πληρώνουν περισσότερα, ενισχύουν τις διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες θέσεων και περιορίζουν τις παροχές για όσους επιλέγουν το φθηνότερο εισιτήριο. Η τάση αυτή, που έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να ενταθεί, αλλάζοντας την εμπειρία του ταξιδιού τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το CNBC στις ΗΠΑ, μεγάλες εταιρείες όπως η American Airlines, η Delta Air Lines και η United Airlines επενδύουν συστηματικά στις premium καμπίνες, στα lounges και στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιβάτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Παράλληλα, αυστηροποιούν τους όρους για τους επιβάτες της οικονομικής θέσης, με περισσότερες χρεώσεις για αποσκευές, επιλογή θέσης ή αλλαγές εισιτηρίων. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο «ταξική» εικόνα μέσα στο αεροπλάνο, όπου η εμπειρία διαφέρει έντονα ανάλογα με το πόσο πληρώνει κανείς.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι αεροπορικές αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος λειτουργίας, από καύσιμα και μισθούς έως συντήρηση στόλων, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση για φθηνά εισιτήρια είναι πιο ευάλωτη σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας. Αντίθετα, οι πιο εύποροι ταξιδιώτες - στελέχη επιχειρήσεων, ταξιδιώτες αναψυχής υψηλού εισοδήματος και συχνοί επιβάτες - συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να πληρώνουν για περισσότερη άνεση. Έτσι, οι εταιρείες προσπαθούν να εξασφαλίσουν σταθερότερα έσοδα επενδύοντας σε αυτό το κοινό.

Ταυτόχρονα, τα προβλήματα αξιοπιστίας παραμένουν. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το σύνολο των επιβατών, ανεξαρτήτως θέσης, λόγω ελλείψεων προσωπικού και παλαιών υποδομών. Στις ΗΠΑ, στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών δείχνουν ότι περίπου τρεις στις τέσσερις πτήσεις φτάνουν «στην ώρα τους», με τον ορισμό να επιτρέπει καθυστέρηση έως 15 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις ακριβότερες υπηρεσίες, η βασική αξιοπιστία του ταξιδιού δεν βελτιώνεται με τον ίδιο ρυθμό.

Για την Ευρώπη, η εικόνα είναι παρόμοια, αν και με διαφορετικές ισορροπίες. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές ακολουθούν αντίστοιχη στρατηγική, ενισχύοντας τις business και premium economy καμπίνες στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Παράλληλα, οι εταιρείες χαμηλού κόστους διατηρούν χαμηλές βασικές τιμές, αλλά αυξάνουν τις πρόσθετες χρεώσεις, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να ανεβαίνει. Για τον Ευρωπαίο επιβάτη, αυτό σημαίνει ότι το «φθηνό εισιτήριο» συχνά καλύπτει μόνο τη μεταφορά, ενώ σχεδόν όλα τα υπόλοιπα θεωρούνται έξτρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και στην αεροπορική συνδεσιμότητα, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ. Η ενίσχυση των premium υπηρεσιών μπορεί να λειτουργήσει θετικά για προορισμούς υψηλής ζήτησης, όπως η Αθήνα, η Σαντορίνη και η Μύκονος, προσελκύοντας επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Περισσότερες απευθείας πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και καλύτερες υπηρεσίες μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα από τον τουρισμό υψηλού επιπέδου.

Από την άλλη πλευρά, η αυστηροποίηση των όρων για τα φθηνά εισιτήρια ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους ταξιδιώτες που κινούνται με περιορισμένο προϋπολογισμό, αλλά και τη διασύνδεση μικρότερων ελληνικών προορισμών. Αν το κόστος ανέβει, η πρόσβαση σε λιγότερο δημοφιλή νησιά ή περιφερειακά αεροδρόμια μπορεί να γίνει δυσκολότερη, ειδικά εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.